الإمارات تبدأ بقوة في كأس "نومورا" بأداء"سيلفراج"المميز
سجل لاعب الإمارات "جوناثان سيلفراج" 70 ضربة تحت المعدل في الجولة الافتتاحية، ليتعادل في المركز الثالث في بطولة كأس نومورا التي ينظمها اتحاد آسيا والمحيط الهادئ للجولف هذا الأسبوع في نادي فينبيرل للجولف في هاي فونج في فيتنام.
وفي حديث مع صحيفة خليج تايمز بعد الجولة، قال "سيلفراج" البالغ من العمر 20 عاماً والفائز بوسام الاستحقاق للرجال من اتحاد الإمارات للجولف لعام 2023-24: "كان اللعب في ملعب الجولف ذاك صعباً. مع الممرات الضيقة والدبابيس المخفية والرياح العاصفة، كل ذلك صعُب التعامل معه.
"لقد لعبت بشكل جيد؛ كان ضرب الكرة نقطة قوة، كما سيطرت على التشتت بشكل جيد. ومع ذلك، فقد أخطأت في العديد من الضربات، وكان من الممكن أن تكون النتيجة اليوم أقل بكثير. أتطلع إلى اللعب بقية الأسبوع.
وأضاف سيلفراج: "إنه لشرف لي أن أمثل دولة الإمارات العربية المتحدة في البطولات الدولية، وأتطلع إلى القيام بذلك بأفضل ما في وسعي في الأيام المقبلة".
بدأ سيلفراج في الحفرة العاشرة، وسجل ثلاثة ضربات تحت المعدل بعد سبع حفر. ثم سجل ضربة بوغي في الحفرة التاسعة لينهي التسعة الأولى عند 34 نقطة.
وفي التسعة الأخيرة، سجل ضربة "بردي-بوجي" في الحفرتين الخامسة والسادسة، لينهي المباراة عند مستوى 36.
كأس نومورا، والمعروف أيضاً باسم بطولة اتحاد آسيا والمحيط الهادئ، هي بطولة جولف ثنائية الفرق للرجال الهواة.
وتحتل الإمارات العربية المتحدة حالياً المركز التاسع في دوري الفرق، مع بقاء 36 حفرة في هذا النظام الذي يعتمد على الفوز بمباراتين من ثلاث مباريات كل يوم. وتحتل المملكة العربية السعودية المركز السادس عشر.
أما اللاعبان الآخران في فريق الإمارات العربية المتحدة فهما "أحمد سكيك" و "سام مولان".
حالياً، تتصدر الصين قسم الفرق برصيد ضربتين تحت المعدل بعد الجولة الأولى، مع تأخر الدولة المضيفة، فيتنام، بضربة واحدة فقط في المركز الثاني.
وتقام بطولة كأس نومورا هذا العام على ملعب فينبيرل للجولف هاي فونج – مارش. ويشتهر ملعب مارش الذي يبلغ طوله 7508 ياردة و 72 باراً بأراضيه الطبيعية الشبيهة بالمستنقعات، وتوجد به مخاطر مائية في خمس من أصل ست حفر نهائية، مما يجعل النهاية اختباراً حقيقياً.
الدول المنافسة هي أستراليا والصين وتايبيه الصينية وغوام وهونج كونج (الصين) والهند واليابان وكوريا وماليزيا ومنغوليا وميانمار ونيوزيلندا وباكستان والفلبين والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وتايلاند والإمارات العربية المتحدة وفيتنام المضيفة.
لمتابعة النتائج، تفضل بزيارة: Sgolf Live Score giải đấu.