الإمارات تبدأ بقوة في كأس "نومورا" بأداء"سيلفراج"المميز

"لقد لعبت بشكل جيد؛ كان ضرب الكرة نقطة قوة، كما سيطرت على التشتت بشكل جيد. ومع ذلك، فقد أخطأت في العديد من الضربات، وكان من الممكن أن تكون النتيجة اليوم أقل بكثير. أتطلع إلى اللعب بقية الأسبوع.