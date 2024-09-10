الإمارات:موسم جديد ومثير للجولف..برنامج 2024-2025
أعلنت رابطة الإمارات للجولف للمحترفين (PGA)، التي يديرها اتحاد الإمارات للجولف (EGF)، عن تقويم حماسي وطموح لموسم 2024-2025.
وتعتبر هذه الخطوة هامة لتعزيز رياضة الجولف في المنطقة، حيث تهدف إلى رفع مكانة هذه الرياضة، ويتضمن الجدول مجموعة متنوعة من البطولات المصممة لجذب أفضل اللاعبين وتعزيز تطوير مجتمع الجولف في الإمارات.
ومن المتوقع أن يشمل الموسم الجديد مزيجاً من الفعاليات المحلية والدولية، مما يوفر للاعبين فرصة للتنافس على مستوى عالٍ بينما يتم تطوير اللعبة في المنطقة.
ويشمل التقويم أكثر من 150 محترفاً مؤهلاً من رابطة الإمارات للجولف للمحترفين في جميع أنحاء الإمارات، يعملون في أندية الجولف أو استوديوهات التدريب أو يشاركون في أنشطة تجارية مختلفة.
ويلعب هؤلاء المحترفون دوراً محورياً في نمو الرياضة، من خلال تقديم خبراتهم عبر مجموعة من منصات وأنشطة الجولف، مما يعزز معايير اللعبة في المنطقة.
وعلق "كيرين برات"، ممثل رابطة الإمارات للجولف للمحترفين لدى اتحاد الإمارات للجولف، قائلاً: "بعد النجاح الذي تحقق مؤخراً في "لينكولن دي جي برو اي ام" (Lincoln DG Pro-Am) في نادي الإمارات للجولف، وهو أول حدث في تقويم هذا الموسم، نحن متحمسون للجدول المخطط له لموسم 2024-25."
وأضاف "برات": "لدينا تقويم شامل للفعاليات مع مزيج من "برو ام" (Pro-Ams) ومباريات رابطة الإمارات للجولف للمحترفين (PGA)، حيث يشارك المحترفون في مباريات فردية بـ 18 حفرة."
وتابع: "نشكر جميع رعاتنا والأندية المشاركة على دعمهم المتواصل، ونحن نستكشف كل فرص الرعاية والمشاركة لهذا الموسم."
واختتم حديثه قائلاً: "يعد هذا العام مهماً لكل من رابطة الإمارات للجولف للمحترفين (PGA) واتحاد الإمارات للجولف (EGF)، حيث نقوم بإدارته بالكامل تحت إشراف اتحاد الإمارات للجولف".
جدول بطولة الإمارات للجولف 2024 – 2025
الأحد 15 سبتمبر 2024: بطولة "لينكولن برو ام"، ياس لينكس، أبوظبي.
السبت 28 سبتمبر 2024: بطولة "لينكولن دي جي برو-أم"، جميرا جولف إستيتس، ملعب إيرث.
الأربعاء 9 أكتوبر 2024 : بطولة دبي كريك الإمارات "بي جي اي برو ام" (PGA Pro-Am).
الأحد 20 أكتوبر 2024: بطولة "لينكولن دي جي برو-أم"، نادي الإمارات للجولف، ملعب فالدو.
السبت 2 نوفمبر 2024: بطولة "لينكولن دي جي برو-أم"، خور دبي.
الاثنين 4 نوفمبر 2024: بطولة الإمارات للجولف بالشارقة، نادي الشارقة للجولف والرماية.
الثلاثاء 3 ديسمبر 2024: بطولة الإمارات للجولف بالعين، نادي العين للفروسية والرماية والجولف.
الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 : بطولة "ترامب" الدولية للجولف، نادي ترامب الدولي للجولف، دبي.
السبت 14 ديسمبر 2024: بطولة "لينكولن دي جي برو اي ام"، جميرا جولف إستيتس، ملعب فاير.
الثلاثاء 7 يناير 2025: "ذا تراك"، ميدان الإمارات، مباراة بطولة الإمارات، ذا تراك ميدان، دبي.
الاثنين 13 يناير 2025: مباراة منتجع "جي اي" (JA The Resort)، جبل علي.
الأحد 26 يناير 2025: بطولة "لينكولن دي جي برو-أم"، نادي الإمارات للجولف، ملعب المجلس.
الثلاثاء 4 فبراير 2025: مباراة الحمرا، بطولة الإمارات للجولف، نادي الحمراء للجولف، رأس الخيمة.
الثلاثاء 11 فبراير 2025: بطولة الزوراء للجولف، نادي الزوراء للجولف، عجمان.
الجمعة 14 فبراير 2025: بطولة "أرابيان رانشز جونيور برو-أم"، نادي أرابيان رانشز للجولف.
الاثنين 3 مارس 2025: بطولة "مونتغمري" للجولف، نادي مونتغمري للجولف.
الاثنين 10 مارس 2025: مباراة الظنة، نادي الظنة للجولف