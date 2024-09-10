الإمارات:موسم جديد ومثير للجولف..برنامج 2024-2025

وعلق "كيرين برات"، ممثل رابطة الإمارات للجولف للمحترفين لدى اتحاد الإمارات للجولف، قائلاً: "بعد النجاح الذي تحقق مؤخراً في "لينكولن دي جي برو اي ام" (Lincoln DG Pro-Am) في نادي الإمارات للجولف، وهو أول حدث في تقويم هذا الموسم، نحن متحمسون للجدول المخطط له لموسم 2024-25."