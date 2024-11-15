إنجازات رائعة لـ"بوبرت" و"ألديرسون" في ختام جولة أصحاب الهمم للجولف بدبي

وفي المسابقة الصافية، نجح ألديرسون، الذي يلعب بثلاثة إعاقات، في تحقيق انتصارين متتاليين في جولة أصحاب الهمم للجولف في أول مشاركتين له بعد فوزه في إسبانيا الشهر الماضي حيث سجل 77 في الجولة النهائية محققاً نجاحاً بخمس ضربات.