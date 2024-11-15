إنجازات رائعة لـ"بوبرت" و"ألديرسون" في ختام جولة أصحاب الهمم للجولف بدبي
استمتع "كيب بوبرت" (إنجلترا) و"ستيفن ألديرسون" (أستراليا) بالختام المثالي لموسمهما بعد فوزهما بسباقاتهما الخاصة في نهائيات جولة أصحاب الهمم للجولف الافتتاحية في دبي.
وتضمنت البطولة الختامية للموسم، التي استمرت يومين على ملعب إيرث Earth في جميرا جولف إستيتس، حدثاً إجمالياً وحدثاً صافياً كجزء من عملية تجديد لتعزيز مكانة جولة أصحاب الهمم للجولف باعتبارها الجولة الأكثر شمولاً في لعبة الجولف.
دخل بوبرت، المصنف الأول على مستوى العالم في التصنيف العالمي للاعبي الجولف من ذوي الإعاقة (WR4GD)، الجولة النهائية بفارق ضربة واحدة عن لاشلان وود لكنه سجل 67 ضربة تحت المعدل في النهاية لينهي الجولة بتسعة ضربات تحت المعدل محققاً فوزاً بخمس ضربات.
وهذا لقبه الثالث عشر في جولة أصحاب الهمم للجولف، والخامس هذا العام ــ أربعة منها كفرد واحد ــ والأول في مسيرته في دبي.
وقال "أنا سعيد للغاية. لم أفز بهذه البطولة بعد. لذا، كانت بطولة كنت أرغب فيها بشدة وكنت أعلم أنني ألعب بشكل جيد منذ البداية".
"أعتقد أن تركيزي منصب على تحقيق التقدم، ولأكون صادقاً، فأنا أحب الفوز فقط. ولكنني أريد أيضاً إظهار مدى جودة أدائنا وتسجيل أقل نتيجة ممكنة."
وشهدت الحفر التسع الأولى من اللقاء 32 ضربة ليفرض بوبيرت سيطرته على المباراة قبل أن يسجل ثلاثة طيور في خمس حفر من الحفرة 11 إلى الحفرة 15 ليفوز باللقب بسهولة على الرغم من نهاية سيئة.
احتل الثنائي الأسترالي وود وواين بيرسكي المركزين الثاني والثالث في المسابقة الكبرى التي شارك فيها سبعة لاعبين.
وفي المسابقة الصافية، نجح ألديرسون، الذي يلعب بثلاثة إعاقات، في تحقيق انتصارين متتاليين في جولة أصحاب الهمم للجولف في أول مشاركتين له بعد فوزه في إسبانيا الشهر الماضي حيث سجل 77 في الجولة النهائية محققاً نجاحاً بخمس ضربات.
وحقق اللاعب البالغ من العمر 44 عاما ثلاثة طيور - بما في ذلك واحدة في الحفرة 18 - مع ثلاثة أخطاء وخطأين مزدوجين حيث صمد أمام تحدي الجنوب أفريقي روبن سينغ الذي سجل 75.
وقال ألديرسون الذي اعترف بأن الطقس الحار في الإمارات العربية المتحدة جعله غير قادرٍ على تقديم أفضل ما لديه: "لقد كان شعوراً هائلاً".
وأضاف "من الرائع حقاً أن تتلقى دعوات للمشاركة في البطولات. لا تتلقى دعوات طوال الوقت، لذا يتعين عليك أن تغتنم الفرصة".
"كان ترينت (مساعده) جيداً حقاً هذا الأسبوع. لقد بذل جهداً مضاعفاً مقارنة بما بذلناه في إسبانيا لأن ذهني لم يكن في اللعبة في اليومين اللذين لعبنا فيهما. كان ذلك بسبب الطقس الحار حقاً... وملعب الجولف كان صعب للغاية."