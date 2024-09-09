إطلاق بطولة الجولف الأولى في العين الشهر المقبل
أعلن اتحاد الإمارات للجولف وبنك إتش إس بي سي "HSBC" عن تعاونهما لاستضافة بطولة كأس الإمارات العربية المتحدة الأولى للجولف، المعروفة سابقاً باسم كأس رئيس الدولة، في الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر 2024.
وستقام البطولة في نادي العين للفروسية والرماية والجولف، وستجمع بين لاعبي الجولف من دولة الإمارات العربية المتحدة للتنافس بجانب أفضل اللاعبين الهواة من اتحادات الجولف في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والدول العربية.
وتمثل البطولة، التي ترعاها مجموعة إتش إس بي سي وينظمها اتحاد الإمارات للجولف، منصة مهمة لعرض المواهب من المنطقة وتعزيز العلاقات القوية داخل مجتمع الجولف للهواة الدولي.
وقد تم تسليط الضوء على الموقع المضيف على خريطة الجولف العالمية على مدار العامين الماضيين من خلال استضافة جولة التحدي وغيرها من بطولات الهواة الكبرى. فاز المقيم في الإمارات العربية المتحدة جاريك بورتيوس (المهندس) ببطولة أبوظبي لجولة التحدي في وقت سابق من هذا العام في العين ليحقق فوزه الثاني في جولة التحدي. يحتل بورتيوس الآن المركز 35 في في ترتيب سباق مايوركا حسب ترتيب الاستحقاق.
وسيقدم اتحاد الإمارات للجولف هذا العام قسماً جديداً مفتوحاً للنخبة، ليضم أفضل اللاعبين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.
وتمت دعوة أكثر من 50 اتحاداً دولياً للجولف لإرسال أفضل لاعبي الجولف الهواة من الذكور والإناث للتنافس في قسم النخبة.
سيكون ذلك حدثاً رسمياً لـ "التصنيف العالمي للاعبي الجولف""WAGR"، وسيتلقى الفائزون في قسم النخبة دعوة لحضور حدث "جولة التحدي" لأفضل رجل، وحدث الجولة الأوروبية للسيدات (LET) لأفضل امرأة.
وقال محمد المرزوقي الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط في الإمارات العربية المتحدة: "إن بنك إتش إس بي سي يعد راعياً لكأس رئيس الدولة منذ أكثر من سبع سنوات، ونحن متحمسون لرؤية الحدث يتطور إلى كأس الإمارات العربية المتحدة".
"مع الإضافة الجديدة وهي قسم النخبة، لن نتمكن فقط من العثور على أفضل لاعبي الجولف على المستوى الوطني في البطولة الوطنية، ولكننا سنمنح أيضاً أفضل اللاعبين في المنطقة منصة للعب في المستوى التالي، والتنافس في كل من جولة التحدي والجولة الأوروبية للسيدات.
وأضاف المرزوقي: "نهدف إلى فتح عالم من الفرص للجيل القادم من لاعبي الجولف، وتعزيز الاتصال بين آسيا والشرق الأوسط، وتعزيز تدفق المواهب عبر هذه المناطق الرئيسية، مما يعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للجولف."
وتستمر منافسات البطولة الوطنية السنوية لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وستتوج هذه البطولة التي تستمر لمدة يومين وتتكون من 36 حفرة أفضل لاعب في الإمارات العربية المتحدة وستقام يومي 26 و 27 أكتوبر (السبت والأحد).
وقال اللواء عبدالله الهاشمي نائب رئيس اتحاد الإمارات للجولف: "من المهم بالنسبة لنا الحفاظ على نزاهة الحدث من خلال الاستمرار في استضافة بطولة الإمارات الوطنية إلى جانب دوري النخبة."
"إن الهدف من هذا الحدث هو الاحتفال بالجولف في الإمارات العربية المتحدة في المجتمع المحلي ومع شركائنا في الاتحاد الدولي للجولف. إن الشراكة مع بنك إتش إس بي سي مهمة لاتحاد الإمارات للجولف وجولف الإمارات العربية المتحدة. وسوف نستمر في العمل معاً لتوفير أفضل الفرص لرؤية النمو على جميع مستويات اللعبة."
وستتضمن عطلة نهاية الأسبوع أيضاً بطولة "برنامج صقور المستقبل 3" وتحدي المهارات والتي من المتوقع أن تستضيف أكثر من 100 طفل من المبتدئين إلى المستويات المتقدمة.
يتطلع اتحاد الإمارات للجولف إلى حضور أكثر من 250 لاعباً من أكثر من 50 اتحاداً مختلفاً. سيستضيف الحدث ثلاث بطولات لقسم النخبة والقسم الوطني وصقور المستقبل.