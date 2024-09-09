إطلاق بطولة الجولف الأولى في العين الشهر المقبل

وقد تم تسليط الضوء على الموقع المضيف على خريطة الجولف العالمية على مدار العامين الماضيين من خلال استضافة جولة التحدي وغيرها من بطولات الهواة الكبرى. فاز المقيم في الإمارات العربية المتحدة جاريك بورتيوس (المهندس) ببطولة أبوظبي لجولة التحدي في وقت سابق من هذا العام في العين ليحقق فوزه الثاني في جولة التحدي. يحتل بورتيوس الآن المركز 35 في في ترتيب سباق مايوركا حسب ترتيب الاستحقاق.