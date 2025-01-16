"أندرادي": "ديزرت كلاسيك" قمة رياضة الجولف بالإمارات
في قلب دبي، تعم الأرجاء أجواء من الترقب في نادي الإمارات للجولف عشية بطولة "هيرو دبي ديزرت كلاسيك" التي تبلغ قيمتها 9 ملايين دولار - وهي جوهرة التاج في عالم الجولف في الشرق الأوسط حيث سجل أساطير اللعبة أسماءهم في التاريخ.
وبالنسبة لأولئك المحظوظين الذين يعتبرون نادي الإمارات للجولف موطنهم، فإن الإثارة ملموسة - وبالنسبة لقائد النادي "جوزيف أندرادي"، فإن اللحظة لا تقل عن كونها استثنائية.
وفي خضم الضجيج والإثارة، يقف "جوزيف" شامخاً وفخوراً، وهو يفكر في ما يعنيه قيادة هذه المؤسسة العريقة في مثل هذا الوقت التاريخي.
وبالنسبة لـ"جوزيف"، فإن بطولة "ديزرت كلاسيك" هي أكثر من مجرد بطولة، فهي تمثل قمة رياضة الجولف في الإمارات ، وهي معرض للمواهب العالمية التي اجتذبت باستمرار عمالقة الجولف مثل "فريد كوبلز"، و"كولين مونتغمري"، و"إيرني إلس"، و"سيفر باليستيروس"، و"تايجر وودز"، خلال أوج عطائهم.
وقال "جوزيف": "إنه لشرف عظيم أن أشهد أفضل لاعبي العالم يتنافسون على ملعبنا، وأعرف أن عالم الجولف بأكمله يشاهد دبي ونادي الإمارات للجولف - إنه امتياز ليس لي فقط، بل لكل عضو في النادي".
لقد بدأت رحلته مع لعبة الجولف في دبي عام 1995 عندما انضم إلى نادي خور دبي للجولف واليخوت، في وقت كانت فيه هذه الرياضة لا تزال تنمو في المنطقة. ثم أصبح فيما بعد عضواً في نادي الإمارات للجولف، حيث بقي هناك منذ ذلك الحين.
وفي عام 2011، شغل منصب قائد فريق خور دبي، وفي العام الماضي، تم تعيينه قائداً لفريق نادي الإمارات للجولف. ومن اللافت للنظر أن شخصين فقط حظيا بشرف تولي منصب قائد الفريق في كلا الناديين هما "جوزيف والراحل "كولم ماكلولين".
وفي حديثه عن رحلته التي استمرت قرابة ثلاثة عقود، أبدى دهشته من مدى التطور الذي شهدته رياضة الجولف في دبي.
وقال: "عندما بدأت ممارسة لعبة الجولف لأول مرة، لم أكن أتخيل أن أكون جزءاً من شيء كبير كهذا. لقد كان من الرائع حقاً أن أشاهد هذه الرياضة تتطور هنا وأن أرى نادي الإمارات للجولف يصبح رمزاً عالمياً".
بصفته قائداً للنادي، يشعر "جوزيف" بمسؤولية عميقة تجاه الحفاظ على إرث النادي، حيث تمتزج المثل الحديثة بشكل متناغم مع القيم التقليدية المتجسدة في النادي البدوي الشهير. وهو ملتزم بضمان استمرار الأعضاء في الشعور بالفخر بالانتماء إلى مثل هذه المؤسسة المتميزة.
وأضاف: "إن كوني قائداً للنادي خلال بطولة "ديزرت كلاسيك" هو أبرز ما في مسيرتي في عالم الجولف. إنه الوقت الذي نجتمع فيه، كأعضاء، ليس فقط للاحتفال بالرياضة بل لإظهار أفضل ما في دبي من ضيافة وشغف جماعي بالجولف."
"تعد بطولة "دبي ديزرت كلاسيك" للجولف احتفالاً بصعود دبي كوجهة عالمية للجولف."
بالنسبة لـ"جوزيف"، إنها أيضاً علامة فارقة على المستوى الشخصي، وفرصة للتفكير في العمر الذي قضاه في المشاهدة والمساهمة في تطوير الرياضة التي يحبها.
وتابع قائلاً: "أشعر بالفخر، إنه تذكير بمدى التقدم الذي أحرزناه كنادٍ، وكمدينة، وكمجتمع جولف".
وعن لحظته المفضلة في بطولة "دبي ديزرت كلاسيك"، ذكر "جوزيف": "عندما فاز "إيرني إلس" ببطولة "دبي ديزرت كلاسيك" للمرة الثالثة عام 2005، سدد ضربته الثانية من وضعية صعبة في الحفرة الثامنة عشرة قبل أن يسدد "إيجل" مذهلة من مسافة 18 قدماً في الحفرة الأخيرة ليحقق الفوز بفارق ضربة واحدة.
"كانت تلك لحظة خاصة للغاية وعرضاً رائعاً للجولف لن أنساه أبداً."
وبينما يستعد أفضل لاعبي الجولف في العالم للانطلاق يوم الخميس، يتألق فخر "جوزيف" بدوره وناديه، مجسداً روح مجتمع الجولف المزدهر في دبي والإرث الذي يأمل أن يتركه.