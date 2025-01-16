"أندرادي": "ديزرت كلاسيك" قمة رياضة الجولف بالإمارات

لقد بدأت رحلته مع لعبة الجولف في دبي عام 1995 عندما انضم إلى نادي خور دبي للجولف واليخوت، في وقت كانت فيه هذه الرياضة لا تزال تنمو في المنطقة. ثم أصبح فيما بعد عضواً في نادي الإمارات للجولف، حيث بقي هناك منذ ذلك الحين.