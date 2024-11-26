"أدريان أوتايغي"لاعب محترف في اتحاد الإمارات للجولف
أعلن اتحاد الإمارات للجولف رسمياً انضمام نجم الجولف العالمي "أدريان أوتايغي" إلى صفوفه، ليمثل الإمارات كلاعب جولف محترف في جميع الجولات الاحترافية الدولية، وذلك بداية من شهر ديسمبر المُقبل، حيث سيشارك في بطولة "نيدبنك تشالنج" في جنوب أفريقيا، والمقرر إقامتها في الفترة من 5 إلى 8 ديسمبر.
وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عُقد صباح اليوم الثلاثاء في مقر اللجنة الأولمبية الوطنية في دبي.
وقد حقق "أوتايغي" إنجازات كبيرة في مسيرته في لعبة الجولف، وذلك منذ بداياته كهاوٍ، حيث تُوّج ببطولة بريطانيا للبنين في عام 2010، وفاز ببطولة الهواة الإسبانية ثلاث مرات في 2008 و2010 و2011. كما حقق فوزاً مُلفتاً في بطولة باريس المفتوحة للمحترفين في عام 2010، وذلك وهو لا يزال هاوياً.
وفي عمر التاسعة عشرة، وتحديداً في عام 2011، انضم "أوتايغي" إلى الجولة الأوروبية، وحقق خمسة انتصارات ضمن جولة "دي بي وورلد" (DP World Tour). وتشمل هذه البطولات بطولة "بول لوري ماتش بلاي" (Paul Lawrie Match Play) في ألمانيا في عام 2017، وبطولة "بيلجن نوك آوت" (Belgian Knockout) في عام 2018، و"البطولة الاسكتلندية" (Scottish Championship) في عام 2020، وبطولة "أندلوسيا فالديراما ماسترز" (Andalucía Valderrama Masters) في عام 2022، وبطولة "فولفو الصين المفتوحة" (Volvo China Open) في عام 2024.
وبعد إقامة دامت 13 عاماً في الإمارات، عُيّن "أوتايغي" سفيراً لاتحاد الإمارات للجولف والمنتخب الوطني، حيث يتعاون مع الاتحاد لتقديم التدريب والدعم الفني للاعبين. كما أنه شريك في برنامج لاعبي الجولف من أصحاب الهمم في الإمارات، والذي تم الإعلان عنه خلال بطولة "جولة دي بي ورلد" في نوفمبر 2021.
وقال "أوتايغي": "الإمارات هي وطني، أحب ثقافتها وكيف أصبحت من أكثر الدول ابتكاراً في الخمسين عاماً الماضية. هدفي هو تمثيل الإمارات عالمياً والفوز بميدالية أولمبية ورفع علمها على منصة التتويج".
وأضاف: "أشعر أن لاعبي الجولف الإماراتيين الشباب بحاجة إلى قدوة تُلهمهم لتطوير ومواصلة صقل مهاراتهم. وأنا متحمس للمساهمة في نمو لعبة الجولف في الإمارات العربية المتحدة، ومساعدة اتحاد الجولف الإماراتي في بناء برنامج النخبة الذي سيخرج أبطال المُستقبل".
وحضر المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء، اللواء الطيار المتقاعد عبدالله الهاشمي نائب رئيس اتحاد الجولف، وخالد مبارك الشامسي الأمين العام لاتحاد الجولف، ومحمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية.
وقال عبدالله الهاشمي: "هذا إنجاز رائع ليس فقط لأدريان، بل أيضاً لرياضة الجولف في الإمارات العربية المتحدة. وسنواصل تطوير هذه الرياضة وتعزيزها وفقاً لأعلى المعايير الدولية".
وتابع: "لطالما كان أدريان سفيراً مُشرفاً للجولف الإماراتي، فنزاهته داخل الملعب وخارجه هي المعيار الذي نسعى إلى غرسه في جميع اللاعبين. نتمنى لأدريان وعائلته وفريقه كل التوفيق، ونتطلع إلى المزيد من الإنجازات في المستقبل القريب".