"أدريان أوتايغي"لاعب محترف في اتحاد الإمارات للجولف

وفي عمر التاسعة عشرة، وتحديداً في عام 2011، انضم "أوتايغي" إلى الجولة الأوروبية، وحقق خمسة انتصارات ضمن جولة "دي بي وورلد" (DP World Tour). وتشمل هذه البطولات بطولة "بول لوري ماتش بلاي" (Paul Lawrie Match Play) في ألمانيا في عام 2017، وبطولة "بيلجن نوك آوت" (Belgian Knockout) في عام 2018، و"البطولة الاسكتلندية" (Scottish Championship) في عام 2020، وبطولة "أندلوسيا فالديراما ماسترز" (Andalucía Valderrama Masters) في عام 2022، وبطولة "فولفو الصين المفتوحة" (Volvo China Open) في عام 2024.