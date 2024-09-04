"آي كي كيم" تعتزل الجولف.. مسيرة حافلة بالانتصارات

خلال مسيرتها الاحترافية، تركت كيم بصمة لا تُنسى، حيث حققت إنجازات استثنائية منذ عامها الأول كمحترفة في 2007، حيث حققت أربعة مراكز ضمن العشرة الأوائل في جولة رابطة لاعبات الجولف المحترفات. وواصلت تألقها في 2008، كما حققت سبعة مراكز ضمن العشرة الأوائل وأحرزت أول فوز لها في بطولة "لونجز دراج تشالنج".