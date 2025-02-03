5أهداف في مرمى "مانشستر سيتي" تضع "أرسنال" في سباق اللقب مع "ليفربول"

بالتأكيد، خسارة لاعبين مثل فيرجيل فان ديك أو محمد صلاح ستكون ضربة كبيرة لأي فريق، خصوصاً لليفربول. هؤلاء اللاعبين ليسا فقط من أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز، بل هما أيضاً من أبرز الأسماء على مستوى العالم. فان ديك هو من أبرز المدافعين في العصر الحديث وصلاح هو واحد من أفضل المهاجمين في العالم.