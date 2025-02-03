5أهداف في مرمى "مانشستر سيتي" تضع "أرسنال" في سباق اللقب مع "ليفربول"
كان تسجيل خمسة أهداف في مرمى مانشستر سيتي، الذي كان لسنوات طويلة الأفضل في العالم، إنجازاً مذهلاً بالنسبة لأرسنال في نهاية الأسبوع.
إذا وصلوا إلى هذه المستويات المتقدمة لبقية الموسم، فإنهم قادرون على فعل الكثير من حيث منح أنفسهم فرصة القتال في سباق اللقب مع ليفربول.
نحن جميعاً نعلم أنهم بحاجة إلى مهاجم، لكن سوق الانتقالات صعب للغاية في يناير - خاصة عندما يتعلق الأمر بالهدافين - ويبدو أنهم سيحتاجون إلى خوض المعركة بدون مهاجم.
وهذا يعني أن الأهداف يجب أن تأتي من كل مكان، وأظهر الجانرز في مواجهة سيتي قدرتهم على ذلك من خلال أداء رائع ترك سيتي يلهث بحثاً عن الأنفاس في الشوط الثاني.
يبدو أن آرسنال قد خطا خطوات كبيرة في السنوات الأخيرة! يظهر الانتقال من فترة اللاعبين الكبار مثل جالاس وفابريجاس وفان بيرسي إلى الجيل الجديد مثل ديكلان رايس وبقية النجوم الصاعدة، التطور الكبير في الفريق. يبدو أن النادي قادر على الاستمرار في الحفاظ على مستواه التنافسي من خلال استقطاب اللاعبين المميزين ورعايتهم.
كما أن المدرب يتحسن باستمرار، ومن أيام لعبي ضد ميكيل أرتيتا كان من الواضح أنه لاعب كرة قدم ذكي للغاية. لقد نقل ذلك إلى الإدارة، وفريقه يتمتع بالصلابة والمهارة على قدم المساواة.
كان أرتيتا موجوداً في بعض غرف الملابس الرائعة وسيكون قادراً على إلهام فريقه نحو خط النهاية وأتوقع، وآمل، أن يتمكنوا على الأقل من دفع ليفربول إلى عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من الموسم.
التحدي الذي يواجههم هو أن فريق أنفيلد يعمل كآلة مطلية جيداً في الوقت الحالي ويحقق الانتصارات عندما تبدو التعادلات محتملة.
من الصعب أن نرى أنه هذا الموسم ليس ناجحاً بالنسبة لهم، ورغم أنني متأكد من أنهم سيواجهون تعثراً، إلا أنني لست متأكداً من أن هذا سيكون كافياً لعرقلة الفوز باللقب في ميرسيسايد.
كما أنهم لا يملكون هدّافاً حقيقياً على الطراز الكلاسيكي، ومثلهم كمثل أرسنال فإنهم ينشرون هذه المسؤولية في جميع أنحاء الفريق.
بالتأكيد، خسارة لاعبين مثل فيرجيل فان ديك أو محمد صلاح ستكون ضربة كبيرة لأي فريق، خصوصاً لليفربول. هؤلاء اللاعبين ليسا فقط من أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز، بل هما أيضاً من أبرز الأسماء على مستوى العالم. فان ديك هو من أبرز المدافعين في العصر الحديث وصلاح هو واحد من أفضل المهاجمين في العالم.
ما نعرفه من تحليل مباراة أرسنال وليفربول هذا الأسبوع هو أنهما متجهان إلى صراع على اللقب في الأشهر المقبلة، وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف يتعامل كل منهما مع المباريات والإصابات والضغوط.
إن سباقات اللقب هي ما يجعل الموسم لا ينسى حقاً، والطريقة التي تغلب بها آرسنال على مانشستر سيتي يوم الأحد تثبت لي أننا نملك لقباً بالتأكيد بين أيدينا.
(فاز المدافع الفرنسي السابق ميكائيل سيلفستر بخمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر يونايتد. وكان أيضاً جزءاً من فريق يونايتد الذي فاز بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2008)