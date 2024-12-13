200 تذكرة مميزة لجمهور جوائز "جلوب سوكر دبي"

وساعد التصويت العام، الذي أُغلق في 10 ديسمبر/كانون الأول، في تحديد المرشحين النهائيين في العديد من الفئات إلى جانب آراء لجنة التحكيم الرسمية لجائزة جلوب سوكر، بما في ذلك أفضل لاعب وأفضل نادي وأفضل لاعب ناشئ وأفضل مدرب.