200 تذكرة مميزة لجمهور جوائز "جلوب سوكر دبي"
للمرة الأولى في تاريخها، تفتح جوائز "بيوند جلوب سوكر دبي" أبوابها للجمهور، مع 200 تذكرة مميزة حصرية تقدم للمشجعين فرصة رائعة لحضور الحدث المرموق في أتلانتس النخلة في 27 ديسمبر إلى جانب أكبر الأسماء في صناعة كرة القدم.
وقد استقطب حفل توزيع الجوائز السنوي المذهل، الذي وصل الآن إلى نسخته الخامسة عشرة، حضور نجوم عالميين مثل "كريستيانو رونالدو" و"ليونيل ميسي" و"كيليان مبابي" وغيرهم الكثير.
وتتوفر باقتان من التذاكر للشراء، مع 150 تذكرة "بلاتينيوم" و50 تذكرة "وينرز سيركل"، مع تخصيص نسبة 10% من العائدات لمؤسسة الجليلة التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها.
وسيتمكن حاملو التذاكر البلاتينيوم من حضور الحفل الرئيسي المباشر، بما في ذلك حفل عشاء "فودز فور شامبيونز غالا" Food for Champions Gala. وفي الوقت نفسه، سيحظى حاملو تذاكر "وينرز سيركل" بتجربة مذهلة على السجادة الحمراء حيث يجتمعون مع النجوم في تلك الليلة.
ومن المتوقع أن يكون هناك طلب كبير على تذاكر حفل توزيع الجوائز، ولذلك فإننا نشجع المهتمين على الشراء مباشرة من بلاتينيوم ليست Platinumlist.
وكما في الأعوام السابقة، سيقام حفل توزيع الجوائز لعام 2024 بالتزامن مع مؤتمر دبي الرياضي الدولي التاسع عشر، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي. ويؤكد الحدثان على مكانة دبي كمركز للابتكار والريادة الرياضية العالمية.
وقد استحوذت جوائز جلوب سوكر دبي بالفعل على اهتمام عالمي، حيث أدلى أكثر من 100 مليون مشجع من أكثر من 200 دولة ومنطقة بأصواتهم، متجاوزين الرقم القياسي السابق الذي بلغ 70 مليون صوت. بالإضافة إلى ذلك، تجاوز تطبيق جلوب سوكر للجوال رقماً قياسياً بلغ مليوني عملية تنزيل، مما يؤكد جاذبية الحدث على المستوى العالمي.
وساعد التصويت العام، الذي أُغلق في 10 ديسمبر/كانون الأول، في تحديد المرشحين النهائيين في العديد من الفئات إلى جانب آراء لجنة التحكيم الرسمية لجائزة جلوب سوكر، بما في ذلك أفضل لاعب وأفضل نادي وأفضل لاعب ناشئ وأفضل مدرب.
ومن بين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم إيرلينج هالاند، ورودريجو، وفينيسيوس جونيور، ورونالدو، وميسي، ومبابي، بينما يتنافس مانشستر سيتي وريال مدريد وبايرن ميونيخ على جائزة أفضل نادي للرجال في العالم.
ويتصدر النجمان الصاعدان لامين يامال وكول بالمر فئة اللاعبين الناشئين، مع وجود بيب جوارديولا وكارلو أنشيلوتي ضمن الأسماء التي تتنافس على جائزة أفضل مدرب.