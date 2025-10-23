يونايتد يتحدى الشارقة في "أغلى الكؤوس" غدا

ينطلق فريق يونايتد غداً الجمعة في تحدٍ تاريخي بمواجهة الشارقة ضمن منافسات دور الـ 16 لكأس رئيس الدولة، في ايتاد نادي الشارقة، والتي يصفها مدرب الفريق الإيطالي أندريا بيرلو بـ "الاختبار الحاسم"، بينما يعتبرها اللاعب طارق أحمد "لحظة تاريخية" للنادي.
حان وقت إظهار الروح القتالية
شدد أندريا بيرلو، المدير الفني لفريق يونايتد، على أهمية المواجهة المقبلة، معتبراً إياها "اختباراً حاسماً" للفريق. وأشار بيرلو إلى أن المباراة تبرز أهمية "القوة الذهنية والتلاحم الجماعي في مثل هذه المباريات الكبرى"، مؤكداً أن فريقه قد حقق تقدماً ملحوظاً.
وأوضح المدرب الإيطالي: "حان الآن وقت الالتزام في الملعب لإظهار شخصيتنا القتالية وروحنا الرياضية. من الضروري أن نلعب بثقة، وتفاؤل على كل كرة، ونتتمسك بأسلوبنا الفني".
لحظة تاريخية
من جانبه، وصف طارق أحمد، لاعب يونايتد، المباراة بـ "اللحظة التاريخية"، لافتاً إلى أنها المرة الأولى التي يصل فيها الفريق إلى دور الـ 16 في تاريخه، بفضل "العمل الجاد والانضباط".
وأكد إدراك جميع اللاعبين لأهمية هذا الإنجاز التاريخي للنادي، وقال: "مهمتنا واضحة الآن، وهي الاستمرار في التقدم، والتطور كفريق، وإثبات أننا نستحق أن نكون بين أقوى الفرق."