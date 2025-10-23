يونايتد يتحدى الشارقة في "أغلى الكؤوس" غدا

شدد أندريا بيرلو، المدير الفني لفريق يونايتد، على أهمية المواجهة المقبلة، معتبراً إياها "اختباراً حاسماً" للفريق. وأشار بيرلو إلى أن المباراة تبرز أهمية "القوة الذهنية والتلاحم الجماعي في مثل هذه المباريات الكبرى"، مؤكداً أن فريقه قد حقق تقدماً ملحوظاً.