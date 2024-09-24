وزير الرياضة السعودي يطمئن على فهد المولد بعد الحادث
يتلقى لاعب المنتخب السعودي لكرة القدم فهد المولد العلاج في الرياض بعد أن دخل العناية المركزة في أحد مستشفيات دبي بعد تعرضه لحادث خطير.
ونشر نائب رئيس نادي الشباب محمد الناصر صورة للاعب الجناح وهو يرقد في أحد المستشفيات بمدينة الملك عبد العزيز الطبية، وكان وزير الرياضة السعودي عبد العزيز بن تركي آل سعود قد زار المولد يوم الاثنين واطمئن على صحته ومسيرة تعافيه.
وفي 19 سبتمبر/أيلول، وصلت طائرة إجلاء طبي نظمتها وزارة الدفاع السعودية، إلى مطار الملك خالد الدولي، حيث تم نقل اللاعب مباشرة إلى مدينة الملك عبد العزيز الطبية لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.
سقط المولد من شرفة منزله المكون من طابقين في دبي يوم 12 سبتمبر/أيلول الماضي أثناء قضائه إجازته في الإمارة، مما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. وتمت متابعة حالته عن كثب. وذكرت شرطة دبي أن التحقيق جارٍ، وسيتم إطلاع الجهات المعنية على النتائج فور الانتهاء منها.
وعبر رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ محمد المنجم عن شكره وتقديره باسم النادي للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على دعمه واهتمامه الدائم بحالة اللاعب.
أشاد المنجم لدور دبي في توفير كافة التسهيلات اللازمة، وشكر السفير السعودي لدى الدولة والقنصلية العامة في دبي لتسهيل الترتيبات اللازمة لإجلاء المولد طبياً.
وأشاد بجهود الاتحاد السعودي لكرة القدم في تقديم الدعم الطبي والإداري الشامل من خلال فريق متخصص من المنتخب السعودي.
كما أشاد المنجم بطاقم الإخلاء الطبي الجوي التابع لخدمات وزارة الدفاع، وبالجهود التعاونية بين الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني و مدينة الملك عبد العزيز الطبية.
مسيرة المولد
ويلعب المولد كجناح بنادي الشباب ويشارك مع المنتخب الوطني، وفي بيان أصدره نادي الشباب أكد أن وزير الرياضة السعودي يتابع حالة اللاعب بشكل مباشر.
وشارك المولد في 74 مباراة مع المنتخب السعودي، سجل خلالها 17 هدفاً.
بدأ المولد مسيرته الكروية في نادي الاتحاد، حيث شارك في نحو 250 مباراة وسجل 76 هدفاً. ثم خاض المولد تجربة قصيرة في كرة القدم الأوروبية بعد إعارته إلى نادي ليفانتي الإسباني، ليصبح أول لاعب سعودي يشارك في الدوري الإسباني الممتاز.
وفي عام 2022 انضم إلى الشباب، وخاض 38 مباراة وسجل هدفين، ومؤخراً مثل السعودية في تصفيات كأس العالم أمام إندونيسيا والصين، وشارك بإجمالي 19 دقيقة.