وزير الرياضة السعودي يطمئن على فهد المولد بعد الحادث

سقط المولد من شرفة منزله المكون من طابقين في دبي يوم 12 سبتمبر/أيلول الماضي أثناء قضائه إجازته في الإمارة، مما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. وتمت متابعة حالته عن كثب. وذكرت شرطة دبي أن التحقيق جارٍ، وسيتم إطلاع الجهات المعنية على النتائج فور الانتهاء منها.