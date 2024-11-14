هالاند ومبابي ورونالدو وميسي يتنافسون في جوائز "دبي جلوب سوكر"

ضمت قائمة المرشحين لأفضل الجوائز الفردية في حفل توزيع جوائز "دبي جلوب سوكر" السنوي، الذي سيقام بالتزامن مع مؤتمر دبي الرياضي الدولي التاسع عشر في 27 ديسمبر، سبعة من نجوم الدوري الإسباني، منهم ثلاثي ريال مدريد: "كيليان مبابي" و"فينيسيوس جونيور" و"جود بيلينجهام"، بالإضافة إلى "إيرلينج هالاند" و"رودري" من مانشستر سيتي، والثنائي الأسطوري "كريستيانو رونالدو" و"ليونيل ميسي".
وانطلق التصويت العالمي للنسخة الخامسة عشرة من جوائز دبي جلوب سوكر اليوم الخميس، ليُشعل المنافسة في جميع الفئات الرئيسية الـ 12. ويتنافس على لقب أفضل لاعب في العالم هذا العام كل من "إيرلينج هالاند"، حامل اللقب، و"كيليان مبابي"، و"لاوتارو مارتينيز" لاعب إنتر ميلان، و"هاري كين" لاعب بايرن ميونيخ.
كما يتنافس النرويجي (هالاند) على لقب أفضل مهاجم، إلى جانب نجم تشيلسي "كول بالمر"، الذي سجل سبعة أهداف في 11 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. ويظهر "بالمر" أيضاً في قائمة أفضل لاعب وسط، إلى جانب "بيلينجهام"، و"نيكولو باريلا" لاعب إنتر ميلان، ونجم نادي برشلونة ومنتخب إسبانيا "داني أولمو".
أما بالنسبة لفئة السيدات، تتنافس كل من "أيتانا بونماتي" و"سالما بارالويلو"، اللتان تُمثلان الثنائي الإسباني الفائز بكأس العالم، مع "كارولين جراهام هانسن"، لاعبة برشلونة.
ويتنافس على جائزة أفضل نادي للرجال العملاق الإسباني "ريال مدريد"، وحامل لقب الدوري الألماني "باير ليفركوزن"، وعشرة أبطال قاريين أو محليين من ثلاث قارات.
بعد غياب عن منصات التتويج دام أكثر من 30 عاماً، شهد "باير ليفركوزن" في موسم 2023/2024 صحوة كروية مذهلة، حيث تُوّج بأول لقب له في الدوري الألماني، وحصد لقبه الثاني في كأس ألمانيا، ليصبح بذلك أول فريق ألماني يحقق إنجاز الفوز بالدوري أو الثنائية المحلية دون هزيمة، مسجلاً رقماً قياسياً أوروبياً جديداً بخوض 51 مباراة متتالية دون تذوق طعم الهزيمة في جميع المباريات.
ولا عجب أن يكون "تشابي ألونسو"، مدرب ليفركوزن، ضمن قائمة المرشحين المُكوّنة من تسعة مدربين لجائزة أفضل مدرّب، والتي تضم أيضاً "ميكيل أرتيتا"، مدرّب أرسنال، و"كارلو أنشيلوتي"، مدرّب ريال مدريد. وفي الوقت نفسه، يتنافس كل من نادي برشلونة وبايرن ميونيخ ضمن قائمة مرشحين مكوّنة من خمسة فرق على جائزة أفضل نادي للسيدات.
حققت جوائز دبي العالمية لكرة القدم العام الماضي رقماً قياسياً جديداً من حيث عدد الأصوات الذي بلغ 70 مليون صوت من أكثر من 225 دولة ومنطقة، ما أكد مجدداً مدى شعبيتها وتأثيرها العالمي.
أمام المشجعين مهلة حتى العاشر من ديسمبر للتصويت للاعبيهم المُفضّلين عبر الإنترنت على الموقع vote.globesoccer.com، وسيتم تحديد الفائزين النهائيين بناءً على أصوات المشجعين وتقييم لجنة تحكيم "جلوب سوكر" (Globe Soccer)، التي تضم أسماءً أسطورية في عالم كرة القدم، مثل "مارسيلو ليبي"، و"فرانشيسكو توتي"، و"إيكر كاسياس"، و"لويس فيجو".
وقال سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: "نحن متحمسون للغاية لحفل توزيع جوائز دبي العالمية لكرة القدم الخامس عشر، الذي تطور من كونه أحد أبرز الأحداث الرياضية في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى حدث عالمي بارز في كرة القدم".
وأضاف: "يشكل مؤتمر دبي الرياضي الدولي التاسع عشر، إلى جانب حفل توزيع الجوائز، منصة محورية لجمع الشخصيات الأكثر تأثيراً في كرة القدم، وتعزيز تطوير هذه الرياضة على مستوى العالم. ونحن نتطلع إلى الإحتفاء بإنجازات اللاعبين والمدربين وصناع القرار الدوليين في دبي في ديسمبر المقبل".
في مبادرة رائعة، سيُقام مزاد إلكتروني في ديسمبر، يُتيح للمزايدين فرصة الفوز بتذكرة ذهبية حصرية لحضور حفل توزيع جوائز دبي جلوب سوكر، مقدمة من مؤسسة "بيوند ديفلوبمنتس". وستُخصّص جميع عائدات المزاد لدعم مؤسسة الجليلة، وهي منظمة غير ربحية تسعى إلى تحسين حياة الناس من خلال البحث الطبي والتعليم والعلاج في دولة الإمارات العربية المتحدة.