هالاند ومبابي ورونالدو وميسي يتنافسون في جوائز "دبي جلوب سوكر"

بعد غياب عن منصات التتويج دام أكثر من 30 عاماً، شهد "باير ليفركوزن" في موسم 2023/2024 صحوة كروية مذهلة، حيث تُوّج بأول لقب له في الدوري الألماني، وحصد لقبه الثاني في كأس ألمانيا، ليصبح بذلك أول فريق ألماني يحقق إنجاز الفوز بالدوري أو الثنائية المحلية دون هزيمة، مسجلاً رقماً قياسياً أوروبياً جديداً بخوض 51 مباراة متتالية دون تذوق طعم الهزيمة في جميع المباريات.