نيمار: السعودية ستنظم أفضل كأس عالم في 2034

وتسعى السعودية إلى أن تكون أول دولة تستضيف كأس العالم بمشاركة 48 فريقًا في دولة واحدة، ومن المتوقع أن يكون الوصول إلى السعودية سهلاً، حيث يمكن لنحو 60% من سكان العالم الوصول إليها في غضون 8 ساعات بالطائرة؛ كما أنها ستكون سهلة التنقل، حيث يبلغ متوسط أوقات الرحلات الداخلية بين المدن المضيفة أقل من ساعتين. وحول كون اللاعبين والمشجعين في قلب خطة السعودية، قال نيمار جونيور: