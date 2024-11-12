نيمار: السعودية ستنظم أفضل كأس عالم في 2034
يعتقد البرازيلي نيمار نجم الهلال، أن السعودية لديها كل الإمكانات لتكون أفضل كأس عالم على الإطلاق، إذا حصلت المملكة على حق استضافة كأس العالم لكرة القدم في عام 2034.
أعرب هداف البرازيل التاريخي والمقيم في الرياض عن دعمه الكامل لملف استضافة كأس العالم 2034، عقب جولة حصرية في معرض ملف المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034.
وقال نيمار جونيور، الذي عاش في المملكة العام الماضي وشهد حب البلاد العميق للعبة إلى جانب خططها الطموحة لاستضافة كأس العالم في عام 2034: "أعتقد أنه أفضل مشروع رأيته في حياتي، وأنا سعيد بأن أكون جزءًا منه وأساعد بطريقة ما. إنه أمر لا يصدق. لقد فكروا في كل شيء، ليس فقط من أجل اللاعبين ولكن أيضًا من أجل الجماهير".
وأتاحت الجولة، التي قادها حماد البلوي، رئيس وحدة ملف السعودية لاستضافة كأس العالم 2034، للأيقونة العالمية فرصة التعمق في المستقبل واستكشاف المدن الخمس المقترحة لاستضافة الملف وهي الرياض وجدة والخبر وأبها ونيوم من خلال شاشات رقمية تفاعلية.
أظهرت نماذج مصغرة بعض الملاعب المذهلة البالغ عددها 15 ملعبًا والمقترحة لاستضافة بطولة كأس العالم بعد 10 سنوات.
وتسعى السعودية إلى أن تكون أول دولة تستضيف كأس العالم بمشاركة 48 فريقًا في دولة واحدة، ومن المتوقع أن يكون الوصول إلى السعودية سهلاً، حيث يمكن لنحو 60% من سكان العالم الوصول إليها في غضون 8 ساعات بالطائرة؛ كما أنها ستكون سهلة التنقل، حيث يبلغ متوسط أوقات الرحلات الداخلية بين المدن المضيفة أقل من ساعتين. وحول كون اللاعبين والمشجعين في قلب خطة السعودية، قال نيمار جونيور:
وقال "كل شيء يتعلق بكرة القدم. إنهم يفكرون في اللاعبين حتى لا تكون هناك رحلات طويلة ووقت سفر، مما يجعل من السهل الانتقال من المباراة إلى الفندق ومن الفندق إلى المباراة، حتى نتمكن من التعافي بشكل أسرع".
وقد شهد نيمار النمو والاستثمار الذي تم بذله في تطوير اللعبة في المملكة العربية السعودية، حيث تواصل الدولة مسيرتها كواحدة من أسرع قصص النمو وأكثرها إثارة في كرة القدم العالمية.
لكن دفء الناس هو ما يميز البرازيلي البالغ من العمر 32 عامًا بشكل خاص، وهو ما يريد العالم أن يحتضنه.
"يجب أن أعترف بأنني فوجئت تمامًا بالسعودية، بكل شيء. لأنه من الخارج، ومن مسافة بعيدة، لدينا منظور مختلف تمامًا لما تبدو عليه البلاد حقًا. عندما يأتي الناس إلى هنا، يكون لديهم منظور مختلف وإيجابي للغاية، تمامًا كما فعلت. لقد فوجئت"، قال مهاجم برشلونة السابق.
وأضاف نيمار جونيور: "لذا، من المهم للغاية أن يعرف الجميع من جميع أنحاء العالم المزيد عن الثقافة السعودية. يجب أن أقول إنني سعيد للغاية. عائلتي سعيدة للغاية. اليوم، أعيش هنا منذ أكثر من عام، لذا فأنا مستقر بالفعل".
ورغم الإصابة المؤسفة التي حدت من مشاركته مع الهلال بطل الدوري السعودي للمحترفين، إلا أن المهاجم الذي شارك وسجل للبرازيل في ثلاث بطولات كأس عالم مختلفة، صُدم بالدعم الذي تلقاه من الجماهير المحلية خلال فترة تعافيه. وهو يعزو ذلك إلى الطاقة الجديدة التي يتمتع بها شباب البلاد، حيث أن 63% من سكان السعودية تحت سن الثلاثين.
وأضاف نيمار جونيور: "إنه يخلق ضجة لا تصدق لأن هناك الكثير من الشباب، في نفس عمري تقريبًا، الذين يتابعون مسيرتي المهنية طوال معظم حياتي. لذلك في كل مكان أذهب إليه، أتلقى استقبالًا جيدًا للغاية؛ إنه أمر ساحق. أنا ممتن جدًا للطف الذي يظهرونه ليس فقط لي بل ولعائلتي".
ويتطلع نيمار جونيور إلى تحقيق تأثير أكبر على اللعبة في بلد يعني الكثير بالنسبة له، والمساعدة في تشكيل الأجيال القادمة في السعودية وخارجها.
"عندما تصبح نجمًا، عندما تصبح شخصًا مهمًا في عالم كرة القدم، أعتقد أن تأثيرك ينمو بشكل كبير. أعلم أنني أمتلك تأثيرًا كبيرًا اليوم. أنا مدرك لدوري. كريستيانو رونالدو هو قدوة كبيرة، وأحد أكبر الأسماء في تاريخ كرة القدم، وكذلك (كريم) بنزيمة. لذلك نحن نعرف قوتنا ونعرف تأثيرنا، وما نريده هو المساعدة. نريد التأثير على جميع الأطفال والشباب للقيام بالأشياء الصحيحة وإسعاد الجميع بكرة القدم الخاصة بنا"، هذا ما قاله نيمار جونيور.