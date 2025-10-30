منتخب ناشئي الإمارات يتجه إلى الدوحة لخوض نهائيات مونديال تحت 17 عاماً

وتضم القائمة الرسمية للمنتخب في مونديال الناشئين وبحسب لائحة البطولة 21 لاعبًا، وهم: جاسم عبدالله، مبارك البريكي، سعيد الراشدي (حراس المرمى) وأحمد إكرامي، سعد مبارك، سهيل النوبي، فهد خليل، سالم عصام (خط الدفاع) وعبدالله راشد، فيصل محمد، محمد سالم، محمد جمال، إبراهيم يوسف، عبدالله مناد، عيسى البلوشي، جايدن أديبا، عبدالله حاتم (خط الوسط) ومايد عادل، علي الجسمي، محمد السعدي، محمود بدر (خط الهجوم).