منتخب الإمارات يواجه إيران بثقة كبيرة بعد فوزه على قطر

لكن العراق تعرض لضربة قوية في مباراته الافتتاحية، حيث من المرجح أن يلعب المدرب خيسوس كاساس بدون هدافه أيمن حسين، الذي احتاج إلى دخول المستشفى بعد تعرضه لإصابة ضد عمان. كما قد يكون الإرهاق مشكلة أيضاً.