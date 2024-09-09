منتخب الإمارات يواجه إيران بثقة كبيرة بعد فوزه على قطر
يسعى منتخب الإمارات إلى تحقيق الفوز الثاني على التوالي في الدور الثالث من تصفيات كأس العالم لكرة القدم عندما يواجه منافسه في المجموعة الأولى إيران يوم الثلاثاء.
وبعد أن حقق فوزا مذهلاً على قطر 3-1 في مباراته الافتتاحية في الدوحة الخميس الماضي، سيدخل منتخب الإمارات المباراة بثقة كبيرة قبل مواجهة إيران على ملعب هزاع بن زايد في العين، وستدخل إيران المباراة بعد فوزها الصعب 1-0 على قرغيزستان في مباراتها الافتتاحية يوم الخميس.
واحتفلت الإمارات بفوزها على قطر بكل سرور، وكان لها كل الحق في ذلك حيث كان هذا فوزها الأول على منافسيها في غرب آسيا منذ عام 2015.
وحقق الفريق الفوز بثلاثة أهداف في الشوط الثاني حيث أظهر فريق المدرب "باولو بينتو" قدرته على التعامل مع المواقف المختلفة.
ويتوقع بينتو، الذي قاد كوريا الجنوبية إلى دور الستة عشر في كأس العالم 2022 في قطر، أداءً مماثلاً ضد إيران.
قال بينتو: "نحن لسنا عباقرة عندما نحقق نتائج إيجابية، ولسنا فاشلين عندما نخسر المباراة. نحن أشخاص بسطاء نسعى للفوز في كرة القدم، ونسعى لتوفير أفضل الأدوات الممكنة للاعبين لتحقيق الفوز."
وقدمت إيران، التي تسعى للتأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة على التوالي والسابعة بشكل عام، أداءً كافياً للحصول على النقاط ضد قرغيزستان. وقد اعترف مدربها، "أمير غالينوي"، بأنه يتوقع رؤية أداء أفضل ضد الإمارات.
"كان بوسعنا تسجيل خمسة أو ستة أهداف لكن تبديلاتنا الهجومية لم تكن ناجحة. سنحاول تقديم أداء أفضل في المباراة المقبلة."
ستدخل إيران المواجهة بإحصائيات تصب في صالحها إلى حد كبير، حيث خسرت مرة واحدة فقط أمام الإمارات، وكان آخر لقاء بينهما في كأس آسيا 2023 انتهى بنتيجة 2-1 لصالحها.
تملك قارة آسيا ثمانية مقاعد مباشرة لكأس العالم المقبلة لكرة القدم والتي من المقرر أن يشارك فيها 48 فريقاً.
تم تقسيم 18 فريقاً إلى ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ستة فرق، في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية.
وأوقعت قرعة كأس العالم الإمارات العربية المتحدة في المجموعة الأولى مع قطر وإيران وأوزبكستان وقيرغيزستان وكوريا الشمالية.
وتتنافس منتخبات كوريا الجنوبية والعراق والأردن وعمان وفلسطين والكويت في المجموعة الثانية، بينما تضم المجموعة الثالثة منتخبات أستراليا واليابان والسعودية والبحرين والصين وإندونيسيا.
ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، ثم يتنافس الفريقان صاحبا المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة في الدور الرابع من التصفيات الذي يضم ستة فرق.
في الدور الرابع، سيتم تقسيم الفرق الستة إلى مجموعتين، تضم كل مجموعة ثلاثة فرق. سيحصل الفائزون في كل مجموعة على البطاقة الأخيرة المباشرة إلى كأس العالم، بينما سيخوض الفريقان الوصيفان مباراة فاصلة.
ويتأهل الفائز في مباراة الملحق الآسيوي إلى بطولة فاصلة بين الاتحادات القارية تضم خمسة فرق أخرى من أجل البطاقتين الأخيرتين في كأس العالم.
ولم تتأهل الإمارات العربية المتحدة لكأس العالم منذ ظهورها الأول في البطولة العالمية عام 1990.
في هذه الأثناء، سيسعى منتخبا البحرين واليابان إلى تحقيق السيطرة المبكرة على المجموعة الثالثة عندما يلتقيان على ستاد البحرين الوطني يوم الثلاثاء.
حقق المنتخبان فوزين في الجولة الافتتاحية يوم الخميس، حيث تغلبت البحرين على أستراليا 1-0، فيما قدمت اليابان أداءً رائعاً بفوزها 7-0 على الصين.
وفي حين قاد "دراجان تالايتش" البحرين إلى فوز تاريخي لأول مرة على الإطلاق ضد أستراليا، تغلب الفريق الغرب آسيوي على اليابان مرتين في 13 مواجهة سابقة.
لعبت الشجاعة والإصرار دوراً محورياً في الفوز الذي تحقق يوم الخميس، وحذر تالايتش من أن البحرين ستحتاج إلى إظهار المزيد من هذه الصفات إذا أرادت ضمان التأهل لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخها."
"علينا أن ننسى الأمر (الفوز على أستراليا) ونمضي قدماً.
"هذا ماراثون، لدينا تسع مباريات أخرى. سنرى ما سيحدث في النهاية ولكننا سنقاتل."
من غير المرجح أن يجري المدرب هاجيمي مورياسو الكثير من التغييرات على تشكيلته الأساسية بعد الأداء الرائع ضد الصين والذي شهد تسجيل ستة لاعبين لأهداف.
سجل الأهداف كل من واتارو إندو وكاورو ميتوما (2) وتاكومي مينامينو وتاكيفوسا كوبو، بينما نزل دايزن مايدا وجونيا إيتو من مقاعد البدلاء ليبدأ المنتخب الياباني مشواره في التأهل لكأس العالم للمرة الثامنة على التوالي.
ورغم الفوز الكبير، سيحذر مورياسو لاعبيه من الاستهانة بالبحرين، حيث عانى الساموراي الأزرق أيضاً من خسارة 1-0 أمام عمان في مباراته الافتتاحية في التصفيات الآسيوية لنسخة 2022.
وقال مورياسو "الفوز في مباراة اليوم لا يضمن لنا التأهل أو يعني أي شيء قبل مباراة البحرين. لا ينبغي لنا أن ننسى الاستعداد بأفضل ما لدينا قبل المباريات المتبقية."
"إن نتيجة مباراة أستراليا والبحرين تؤكد مدى صعوبة المباراة الأولى في التصفيات الآسيوية ولا ينبغي لنا أن نشعر بالاسترخاء أبداً. هذا ما أشعر به."
سيكون المنتخب الكويتي في مهمة صعبة عندما يلتقي مع نظيره العراقي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية يوم الثلاثاء.
حصل المنتخب الكويتي على نقطة حاسمة بتعادله 1-1 مع الأردن، فيما تغلب المنتخب العراقي على نظيره العماني 1-0، الخميس.
تقدم المنتخب الأردني بهدف سجله موسى التعمري في الدقيقة 14، ولكن بسبب إصابة مهاجمه المحترف في فرنسا في الشوط الثاني، أدرك السليمان التعادل للخصم من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.
ورغم أن التعادل كان بمثابة دفعة معنوية، فإن المدرب خوان أنطونيو بيتزي يدرك أن فريقه سيحتاج إلى العمل بجدية أكبر ضد العراق في ملعب جابر الأحمد الدولي، بينما تسعى الكويت لضمان مكانها في نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخها.
مع صعود العراق إلى القمة بعد افتتاح مشواره في البطولة بانتصار، يتعين على الكويت استغلال ميزة اللعب على أرضها في ملعب جابر الأحمد الدولي لمنع منافسيها من غرب آسيا من تحقيق الفوز عليها.
ستكون هذه أول مباراة تنافسية بين الفريقين منذ عقد من الزمان، ولكن الكويت خسرت آخر مباراتين لها أمام منافستها في غرب آسيا، حيث خسرت 2-1 و1-0 في مباراتين وديتين دوليتين.
لكن العراق تعرض لضربة قوية في مباراته الافتتاحية، حيث من المرجح أن يلعب المدرب خيسوس كاساس بدون هدافه أيمن حسين، الذي احتاج إلى دخول المستشفى بعد تعرضه لإصابة ضد عمان. كما قد يكون الإرهاق مشكلة أيضاً.
قال كاساس، الذي يتطلع لقيادة العراق إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثانية فقط: "بقي لدينا أربعة أيام فقط قبل مباراة الكويت، وهي فترة ليست كافية لمساعدة اللاعبين من الناحية البدنية. ومع ذلك، لدينا 26 لاعباً وبدلاء يمكنهم تعويض المنهكين."
في حال غياب حسين، سيضطر المدرب الإسباني إلى الاعتماد على المهاجم مهند علي، بينما يُعد علي جاسم لاعباً آخر يمكنه تسجيل الأهداف.