مصر والإمارات يكتفيان بالتعادل الإيجابي (1-1) في كأس العرب 2025

انتهت قمة المجموعة بين منتخب الإمارات ومنتخب مصر في بطولة كأس العرب 2025 بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله (1-1)، بعد مباراة شهدت إثارة بالغة ورفض هدف مصري ثانٍ في الوقت القاتل بداعي التسلل.
الشوط الأول: سيطرة مصرية بلا فاعلية
بدأ المنتخب المصري المباراة بقوة واستحواذ مطلق على الكرة، حيث هيمن على أول 20 دقيقة بنسبة استحواذ وصلت إلى 72%، وسدد تسديدة خطيرة واحدة، مقابل غياب تام للخطورة من جانب الإمارات.
ومع تراجع المنتخب الإماراتي للعب بطريقة متوازنة لامتصاص الحماس المصري، ظهرت أولى ملامح الخطورة الإماراتية في الدقيقة 32، حيث أنقذ الحارس المصري محمد بسام مرماه ببسالة من كرة مفاجئة وخطيرة.
وقبل نهاية الشوط، شهدت الدقيقة 31 تبديلين مبكرين لمنتخب الإمارات بدخول كايو لوكاس وماجد راشد، وخروج لوان بيريرا وعلاء الدين زهير، وهو التبديل الذي سيكون له كلمة الحسم لاحقًا. كما حصل إسلام عيسى لاعب مصر على بطاقة صفراء في الدقيقة 42 لتدخل عنيف.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي (0-0)، بعد أن غابت الفرص الحقيقية، باستثناء محاولات مصرية متتالية أوقفها التكتل الدفاعي الإماراتي.
الشوط الثاني: تبديلات "الأبيض" تحدث الفارق
دخل المنتخب الإماراتي الشوط الثاني بصورة أفضل وأكثر فاعلية، ونجح في تسجيل هدف التقدم والوحيد في الدقيقة 59 عن طريق البديل كايو لوكاس.
وبعد الهدف، حاول المنتخب المصري العودة سريعًا، حيث قام حارس مرمى الإمارات بإنقاذ فريقه من هدف محقق في الدقيقة 71 بعد تصديه لهجمة قوية.
استمر الضغط المصري بحثًا عن التعادل، ونجح "الفراعنة" في إدراك هدف التعادل الثمين في الدقيقة 84 عن طريق المهاجم مروان حمدي، الذي استغل عرضية متقنة وحولها برأسية قوية لم يتمكن حارس الإمارات من صدها، معيدًا المباراة إلى نقطة البداية.
وفي الوقت بدل الضائع، بلغت الإثارة ذروتها عندما نجح المنتخب المصري في تسجيل هدف ثانٍ، ظن الجميع أنه هدف الفوز القاتل، ولكن حكم المباراة ألغاه بعد التأكد من وجود حالة تسلل، ليضيع هدف الفوز من بين أيدي "الفراعنة" في اللحظات الأخيرة.