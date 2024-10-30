مشجع صيني يقطع 13 ألف كيلومتر بالدراجة للقاء رونالدو
بين عشاق الرياضة ومُحبيها، نجد فئة تتصف بالشغف المُتّقد، هؤلاء الذين يدفعون الغالي والنفيس لرؤية نجومهم المفضلين. ولعلّنا نستذكر حادثة لا تُنسى، حينما باع بعض مشجعي نادي "إستوديانتيس" الأرجنتيني بيوتهم وسياراتهم، متوجهين في رحلة طويلة إلى أبوظبي لحضور كأس العالم للأندية عام 2009.
ولا يزال هؤلاء المشجعون يذهلوننا بأفعالهم، فها هو مشجع صيني يُدعى "جونج" يقطع 13 ألف كيلومتر على دراجته الهوائية، في رحلة استغرقت سبعة أشهر، ليقابل نجمه المُفضّل، "كريستيانو رونالدو"، في المملكة العربية السعودية.
وذكرت تقارير إعلامية صينية أن هذا المشجع قد انطلق في رحلته يوم 18 مارس، حاملاً معه أغراضه الأساسية من ملابس، وأدوات طهي، وخيمة، وبنوك الطاقة.
جال الشاب البالغ من العمر 24 عاماً عبر العديد من الدول، منها كازاخستان وجورجيا وإيران وقطر قبل أن يصل إلى الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية.
ولم تكن رحلة "جونج" مفروشة بالورود، فقد واجهته تحديات جمة خلالها، من صعوبة الحصول على الطعام، ومشاكل التواصل، بالإضافة إلى المرض والإرهاق البدني والنفسي الذي لا مفر منه في مثل هذه الرحلات. لكن كل ذلك لم يُثنه عن إكمال مُهمّته.
فهل حالفه الحظ بلقاء بطله؟
بالطبع، وصل "جونج" إلى الرياض في العاشر من أكتوبر، وبالرغم من اضطراره للانتظار بضعة أيام بسبب سفر "رونالدو" إلى أوروبا، إلا أن حلمه تحقق في 18 أكتوبر، حينما قدّم له أحد المشجعين السعوديين تذكرة لحضور مباراة النصر والشباب في الدوري السعودي للمحترفين.
ولم يقتصر الأمر على مقابلة نجم "مانشستر يونايتد" و"ريال مدريد" السابق، بل تمكّن "جونج" من التقاط الصور مع نجمه المُفضّل، والحصول على توقيعه على قمصان الفريق.
يُذكر أن "جونج" قد قرر القيام بهذه الرحلة بعد أن اضطر "رونالدو"، لاعب "يوفنتوس" السابق والفائز بالكرة الذهبية خمس مرات، إلى إلغاء جولة تحضيرية للموسم الجديد في الصين بسبب الإصابة.
ويتربع "رونالدو"، الذي انضم إلى النصر عام 2023، على عرش هدافي الفريق حالياً برصيد 6 أهداف.