مشجع صيني يقطع 13 ألف كيلومتر بالدراجة للقاء رونالدو

بالطبع، وصل "جونج" إلى الرياض في العاشر من أكتوبر، وبالرغم من اضطراره للانتظار بضعة أيام بسبب سفر "رونالدو" إلى أوروبا، إلا أن حلمه تحقق في 18 أكتوبر، حينما قدّم له أحد المشجعين السعوديين تذكرة لحضور مباراة النصر والشباب في الدوري السعودي للمحترفين.