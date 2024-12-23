مشجعو "مانشستر" بين الإحباط والأمل: تحليل "ميكائيل سيلفستر" للتحديات المقبلة

من الواضح أن مانشستر سيتي سيمنح بيب الوقت الكافي، ولكن المباريات العشر المقبلة بالنسبة لي هي المفتاح لمعرفة ما إذا كان هذا الموقف يمكن إصلاحه هذا الموسم أم أن التدهور قد بدأ أكثر مما نتصور. هل هذا يعني أن الفريق وصل إلى نهاية الطريق وأن هناك حاجة إلى تغييرات جذرية؟