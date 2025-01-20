مدرب مانشستر يونايتد يصف فريقه بالأسوأ في تاريخ النادي
سوف يكون لاعبو مانشستر يونايتد هذا الأسبوع في حالة صدمة كاملة بعد أن وصفهم المدير الفني بأنهم أسوأ فريق في تاريخ النادي.
لم أشاهد هذا من قبل في الكرة الإنجليزية، ومن الواضح أن "روبن أموريم" يعتقد أنه ليس لديه خيار سوى مهاجمتهم بكل ما لديه.
لقد حصل على دعم المالكين للقيام بكل ما يلزم لإحداث تغيير حقيقي وقد وضع رقبته على المحك في هذه الحالة.
هل سينجح؟ لا أعتقد أن أحداً يستطيع أن يتكهن بما سيحدث في أولد ترافورد هذه الأيام، ولكنني معجب به وأتمنى أن ينجح.
يستحق اللاعبون الفوز. كان الأداء في أولد ترافورد سيئًا للغاية وكان بإمكان برايتون، بل وكان ينبغي له، أن يفوز بهامش أكبر.
نصير مزراوي، الذي كان أحد أفضل اللاعبين هذا الموسم، فشل حتى في أساسيات الدفاع في الهدف الأول ولم يتمكن جميع الثلاثي الخلفي من القيام بالأساسيات - وهي أشياء تتعلمها على مستوى الشباب.
عندما أنظر إلى تشكيلة مانشستر يونايتد، أجد لاعبين اثنين يشكلان مفتاحًا لقلب الأمور، وهما هاري ماجواير وبرونو فرنانديز. إنهما لا يشكلان أهمية كبيرة فقط لقدرتهما، بل إنهما، في رأيي، الوحيدان القادران على القيادة بالقدوة والعمل مع أموريم لجعل هذه المجموعة من اللاعبين يعملون معًا كل أسبوع وليس فقط عندما يخوضون مباراة كبيرة ضد فرق مثل ليفربول أو آرسنال.
يحتاج هاري وبرونو إلى النظر في المرآة والاستماع إلى كلمات المدير الفني - ومن ثم التأثير على بقية الفريق لمحاولة إنقاذ بعض الكرامة على الأقل من هذا الموسم.
بمجرد استبعاد ماركوس راشفورد وأنطوني من التشكيلة الأساسية ــ وهو ما يبدو مرجحا في الأسابيع المقبلة ــ فإن هذه المجموعة تتمتع بالموهبة والروح التي يحتاج إليها مانشستر يونايتد. لكن جدول الدوري لا يكذب، والآن يحوم الفريق فوق منطقة الهبوط مباشرة وبحق.
ولزيادة الطين بلة في أولد ترافورد، من الصعب أن نرى أي شيء أبعد من فوز ليفربول بالدوري هذا العام، ولديه الآن فارق جيد في الصدارة ومباراة إضافية.
لا يبدو أن أحداً قادر على تحقيق الفوز لمنافسة آرسنال، وقد تعثر آرسنال مرة أخرى في نهاية الأسبوع. وأستطيع أن أتصور أن ليفربول سيفوز باللقب بسهولة في الأسابيع القليلة المقبلة ما لم يبدأ في الشعور بالضغط.
كرة القدم هي لعبة دورية، ولم يمض وقت طويل قبل أن تحدث مشاكل في ملعب أنفيلد وكان مانشستر يونايتد في الصدارة. كان فريق أولد ترافورد هو المسيطر على المباراة، وبدا الأمر وكأنهم سيظلون النادي الأول في المقاطعة لسنوات قادمة.
لكن الآن هو وقت رهيب لمشجعي مانشستر يونايتد - خاصة عندما تنظر إلى جدول الدوري.
(فاز المدافع الفرنسي السابق ميكائيل سيلفستر بخمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر يونايتد. وكان أيضًا جزءًا من فريق يونايتد الذي فاز بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2008)