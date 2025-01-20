مدرب مانشستر يونايتد يصف فريقه بالأسوأ في تاريخ النادي

عندما أنظر إلى تشكيلة مانشستر يونايتد، أجد لاعبين اثنين يشكلان مفتاحًا لقلب الأمور، وهما هاري ماجواير وبرونو فرنانديز. إنهما لا يشكلان أهمية كبيرة فقط لقدرتهما، بل إنهما، في رأيي، الوحيدان القادران على القيادة بالقدوة والعمل مع أموريم لجعل هذه المجموعة من اللاعبين يعملون معًا كل أسبوع وليس فقط عندما يخوضون مباراة كبيرة ضد فرق مثل ليفربول أو آرسنال.