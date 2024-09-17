مدرب العين: كنا نستحق الفوز وجانبنا الحظ أمام السد
أبدى المدرب "هيرنان كريسبو" أسفه على إهدار العين للفرصة الأولى بعد تعادله 1-1 مع السد القطري في المباراة الافتتاحية لدوري أبطال آسيا على ملعب هزاع بن زايد يوم الاثنين.
وافتتح أكرم عفيف التسجيل بعد خطأ دفاعي في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، قبل أن يتدخل "كودجو لابا" في الشوط الثاني لينتزع نصيب العين من النقاط.
ويرى كريسبو أن العين الإماراتي، بطل آسيا مرتين، لم يكن محظوظاً بعدم الحصول على النقاط الثلاث.
وقال كريسبو: "كنا نستحق الفوز بكل تأكيد لكننا استقبلنا هدفاً بسبب خطأ فردي. عدنا في الشوط الثاني وأظهرنا شخصيتنا القوية وسجلنا هدف التعادل."
"قرار إبقاء كودجو لابا على مقاعد البدلاء اتخذته بناءً على الحاجة إلى اتخاذ قرارات فنية وتحديد الاستراتيجية الأمثل لكل مباراة على حدة."
"من تابع الشوط الأول سيلحظ أننا فرضنا سيطرتنا التامة على مجريات المباراة، وتلقينا الهدف نتيجة خطأ فردي. أعتقد أن الشوط الثاني كان الوقت المناسب لإشراك لابا."
"قدمنا كل ما لدينا في المباراة لكننا كنا بحاجة لعامل الحظ وأحيانا تحدث مثل هذه الأمور في كرة القدم".
وأبدى مدرب السد "فليكس سانشيز" رضاه عن أداء فريقه لكنه أقر بالضغوط البدنية في الشوط الثاني.
وقال سانشيز: "خضنا مباراة صعبة للغاية أمام العين و وجماهيره، وكان لنا الأفضلية والاستحواذ في الشوط الأول، وسجلنا الهدف الأول في الدقائق الأخيرة".
"وفي الشوط الثاني تراجعنا رغم المحاولات، وكان من الصعب الحفاظ على نفس الإيقاع حتى نجح العين في إدراك التعادل".
"كان هناك تماسك بدني كبير بين لاعبي الفريقين وهو ما ساعد على رفع الأداء البدني للاعبين في الشوط الثاني".
"كنا نسعى للفوز ولكن هناك بعض الظروف التي حالت دون ذلك، الفريق يتطور من مباراة لأخرى والنتيجة تعتبر جيدة بعد الحصول على نقطة من حامل لقب الموسم الماضي".
"حصلنا على نقطة مهمة وأهنئ فريقي ولاعبي الفريق على أدائهم اليوم ونسعى لتقديم الأفضل في المباريات المقبلة".
في هذه الأثناء، كان الأمر بمثابة العمل المنجز بقدر ما يتعلق الأمر بماثياس جايسل بعد أن افتتح نادي الأهلي السعودي مشواره في البطولة بفوز 1-0 على نادي بيرسيبوليس يوم الاثنين.
وفي النهاية، حسم هدف فرانك كيسي في الدقيقة الثانية المباراة لكن كلا الجانبين حصل على العديد من الفرص في ملعب الأمير عبد الله الفيصل، حيث اعترف جايسل بأنها كانت مباراة صعبة ومتوترة.
وقال جايسل: "كانت مباراة صعبة كما كان متوقعاً أمام فريق قوي من حيث اللياقة والقوة، والأهم في هذه البطولة هو الحصول على النقاط في البداية، لم يكن كل شيء مثالياً، لكن عقلية الفريق كانت ممتازة".
"لا توجد مباراة سهلة في هذه البطولة، من المهم أن نتحلى بالتواضع، كنا حريصين على التسجيل في بداية المباراة، ولم يكن المنافس سهلاً، أتمنى أن يكون لدينا فريق قادر على اللعب على مدار 90 دقيقة، نحن نلعب ضد فرق تهدف للهجوم والتسجيل أيضاً، وهذا هو الجزء الممتع في كرة القدم".
"اعترف لويس كاسترو بأن النصر السعودي دفع ثمن عدم إنهاء الهجمات بشكل جيد، بعدما اضطر للاكتفاء بالحصول على نصيب من النقاط في المباراة الافتتاحية أمام الشرطة العراقي يوم الاثنين."
"حقق النصر السعودي بداية رائعة بتقدمه بهدف سجله سلطان الغنام في الدقيقة 14. لكن محمد داود عادل النتيجة لفريق الشرطة العراقي بعد عشر دقائق. على الرغم من أن فريق كاسترو سنحت له العديد من الفرص بعد ذلك لانتزاع النقاط، إلا أنه افتقد إلى الحدة أمام المرمى."
وقال كاسترو: "كان بإمكاننا الأداء بشكل أفضل، لكننا واجهنا منافسين أقوياء على أرضهم، الذين لعبو بقوة، خاصة في وسط الملعب."
"كانت الأجواء صعبة وحالة الملعب صعبة ولكن حتى مع هذه الظروف نجحنا في السيطرة على الكرة وهددنا المنافس بالعديد من الهجمات".
وقال كاسترو إن النصر، الذي سيواجه الريان القطري بعد أسبوعين، سيتعين عليه العمل على تحسين قدرته على إنهاء الهجمات.