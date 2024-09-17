مدرب العين: كنا نستحق الفوز وجانبنا الحظ أمام السد

"لا توجد مباراة سهلة في هذه البطولة، من المهم أن نتحلى بالتواضع، كنا حريصين على التسجيل في بداية المباراة، ولم يكن المنافس سهلاً، أتمنى أن يكون لدينا فريق قادر على اللعب على مدار 90 دقيقة، نحن نلعب ضد فرق تهدف للهجوم والتسجيل أيضاً، وهذا هو الجزء الممتع في كرة القدم".