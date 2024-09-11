مدرب إيران: الإمارات قدمت أداءً قوياً رغم الهزيمة

وللمباراة الثانية على التوالي، خلقت إيران العديد من الفرص لكنها اضطرت إلى الاكتفاء بفوزها 1-0، حيث أبدى المدرب البالغ من العمر 60 عاماً سعادته بالنقاط التي حصدها، لكنه أكد على ضرورة تحسين قدرة فريقه في إنهاء الهجمات.