مدرب إيران: الإمارات قدمت أداءً قوياً رغم الهزيمة
ربما خسرت الإمارات العربية المتحدة مباراة صعبة في تصفيات آسيا لكأس العالم 2026 أمام إيران بنتيجة 1-0 مساء الثلاثاء، لكن الأداء القوي الذي قدمه الأبيض ضد عمالقة آسيا نال إشادة من المدرب الإيراني "أمير غالينوي".
وأعرب غالينوي عن مشاعر مختلطة بعد أن حافظ فريقه الإيراني على صدارة المجموعة الأولى بفوزه 1-0 في العين.
وللمباراة الثانية على التوالي، خلقت إيران العديد من الفرص لكنها اضطرت إلى الاكتفاء بفوزها 1-0، حيث أبدى المدرب البالغ من العمر 60 عاماً سعادته بالنقاط التي حصدها، لكنه أكد على ضرورة تحسين قدرة فريقه في إنهاء الهجمات.
وكان منتخب الإمارات بقيادة "باولو بينتو" قريباً من تسجيل هدف في عدة مناسبات كما دافع بقوة عندما هددت إيران بمواصلة تقدمها.
وقال غالينوي: "أهنئ السيد بينتو على الفريق الجيد الذي بناه، فهو أحد أفضل الفرق التي بنتها الإمارات العربية المتحدة."
"كانت مباراة من الممكن أن تنتهي بفارق ثلاثة أو أربعة أهداف، وفي نفس الوقت كانت قريبة من التعادل."
"قبل المباراة، قلت إننا حددنا نقاط قوة الإمارات في المباراة أمام قطر، وقمنا بتحييدها والتسجيل من نقاط ضعفها. في الواقع، كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف."
"لم نستغل 90% من الفرص التي أتيحت لنا. في بعض الأحيان تعاقبك كرة القدم على ذلك، لكن لحسن الحظ لم نتعرض للعقاب اليوم، لكن هذه مشكلة يجب علينا حلها".
سجل مهدي قائدي هدفاً في الوقت بدل الضائع للشوط الأول لكن إيران كان بإمكانها إضافة المزيد لو كان علي رضا جهانبخش ومهدي طارمي وسردار أزمون أكثر دقة أمام المرمى.
بعد الفوز المعنوي بنتيجة 3-1 على قطر في المباراة الافتتاحية، لم تكن الهزيمة على أرضه هي ما يريده المدرب بينتو لفريقه الإماراتي.
وكان المدرب البرتغالي واضحاً بشأن مصير المباراة ضد فريقه، معترفاً بأن توقيت هدف غايدي لعب دوراً حاسماً في النتيجة النهائية.
وقال بينتو "بالطبع النتيجة لم تكن جيدة، ولكنني راض عن أداء اللاعبين".
"تلقينا هدفاً في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وكانت هذه أسوأ لحظة للمنتخب الإماراتي في المباراة".
"أعتقد أنه لو نجحنا في إنهاء الشوط الأول بدون أهداف، لكان مجريات المباراة في الشوط الثاني مختلفة تماماً".
تملك قارة آسيا ثمانية مقاعد مباشرة لكأس العالم المقبلة لكرة القدم والتي من المقرر أن يشارك فيها 48 فريقاً.
تم تقسيم 18 فريقاً إلى ثلاث مجموعات بواقع ستة فرق في كل مجموعة في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية.
أوقعت قرعة كأس العالم الإمارات العربية المتحدة في المجموعة الأولى مع قطر وإيران وأوزبكستان وقيرغيزستان وكوريا الشمالية.
وتتنافس منتخبات كوريا الجنوبية والعراق والأردن وعمان وفلسطين والكويت في المجموعة الثانية، بينما تضم المجموعة الثالثة منتخبات أستراليا واليابان والسعودية والبحرين والصين وإندونيسيا.
ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، ثم يتنافس الفريقان صاحبا المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة في الدور الرابع من التصفيات التي تضم ستة فرق.
سيتم تقسيم الفرق الستة في الدور الرابع إلى مجموعتين تضم كل منهما ثلاثة فرق. وسيحصل الفائزون في كل مجموعة على البطاقتين الأخيرتين المباشرتين لكأس العالم، بينما سيخوض الفريقان الوصيفان معركة فاصلة.
ويتأهل الفائز في مباراة الملحق الآسيوي إلى بطولة فاصلة بين الاتحادات القارية تضم خمسة فرق أخرى من أجل البطاقتين الأخيرتين في كأس العالم.
لم تتأهل الإمارات العربية المتحدة لكأس العالم منذ ظهورها الأول في الحدث العالمي الكبير عام 1990.