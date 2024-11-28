مدارس"مانشستر سيتي" تقدم 6 لاعبين إلى نادي الجزيرة

وشهد هذا الأسبوع انتقال لاعبي برنامج اللاعبين الموهوبين تحت 16 سنة، "إلياس" و"فيلي" و"تافارا"، إلى نادي الجزيرة، حيث استبدلوا قمصان نادي سي إف إس الزرقاء بألوان الجزيرة السوداء والبيضاء. تُتيح هذه الخطوة لهؤلاء اللاعبين الموهوبين الفرصة للتطور في بيئة أحد الأندية الاحترافية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وخوض مباريات منتظمة ضد فرق أخرى، بهدف الوصول في نهاية المطاف إلى الفريق الأول.