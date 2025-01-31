كرة قدم
"مانشستر سيتي" يواجه "ريال مدريد" مجدداً في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا
هذه هي السنة الرابعة على التوالي التي يلتقي فيها الفريقان ضد بعضهما البعض في مباراة خروج المغلوب
يواجه حامل اللقب "ريال مدريد" منافسه "مانشستر سيتي" بطل عام 2023 في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد قرعة يوم الجمعة.
وهذه هي السنة الرابعة على التوالي التي يلتقي فيها الفريقان ضد بعضهما البعض في أدوار خروج المغلوب، حيث خرج ريال منتصرا بركلات الترجيح في ربع النهائي الموسم الماضي.
في هذه الأثناء، سيواجه "سيلتيك" بطل أوروبا ست مرات "بايرن ميونيخ" في الدور الفاصل.
وتأهل أبطال اسكتلندا إلى مرحلة خروج المغلوب لأول مرة منذ 12 عاماً وكان آخر مواجهة لهم مع بايرن في مرحلة المجموعات في 2017-2018، وخسروا على أرضهم وخارجها.