كرة قدم
"ماريسكا" يواجه فريقه السابق "ليستر سيتي" في الدوري الإنجليزي الممتاز
يحتل تشيلسي المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز خلف ليفربول المتصدر ومانشستر سيتي حامل اللقب.
يعود مدرب تشيلسي "إنزو ماريسكا" لمواجهة فريقه السابق "ليستر سيتي" في مواجهة مثيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم.
وتولى الإيطالي ماريسكا تدريب ليستر سيتي لمدة موسم واحد حيث ساعد النادي على ضمان الصعود مرة أخرى إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. وانضم إلى ليستر سيتي في يونيو من العام الماضي بعد هبوط النادي إلى دوري الدرجة الأولى.
وكان المدرب البالغ من العمر 44 عامًا هو العقل المدبر وراء فوز ليستر سيتي بلقب دوري الدرجة الأولى الإنجليزي والذي شهد عودة بطل الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2015-2016 إلى الدوري الممتاز.
أدى أداءه الرائع إلى استدعائه من قبل تشيلسي ليحل ماريسكا محل الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.
ويحتل تشيلسي المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز خلف ليفربول المتصدر ومانشستر سيتي حامل اللقب، بينما يحتل ليستر المركز الخامس عشر.