"ماريسكا" يواجه فريقه السابق "ليستر سيتي" في الدوري الإنجليزي الممتاز

وتولى الإيطالي ماريسكا تدريب ليستر سيتي لمدة موسم واحد حيث ساعد النادي على ضمان الصعود مرة أخرى إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. وانضم إلى ليستر سيتي في يونيو من العام الماضي بعد هبوط النادي إلى دوري الدرجة الأولى.