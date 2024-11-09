"ليوناردو جارديم" مدرباً جديداً لنادي العين وتعهد بالعودة الى طريق الإنتصارات

وقال الشيخ سلطان بن حمدان: "إن مهمة جارديم هي إعادة نادي العين إلى المكانة التي يستحقها، وقد تم تسليمه زمام الأمور حتى نهاية كأس العالم للأندية في عام 2025". ستقام كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025، وتأهل العين إلى المسابقة، التي ستقام بنظام موسع لأول مرة بمشاركة 32 فريقًا، بعد فوزه بدوري أبطال آسيا في 2023-24.

لا يزال الشيخ سلطان بن حمدان يعتقد أن نادي العين يمكنه التأهل إلى الدور التالي من دوري أبطال آسيا.

وقال: "موقفنا في ترتيب دوري أبطال آسيا ليس كما توقعنا لأننا حاملو اللقب. لكن لا يزال لدينا أربع مباريات حاسمة حيث يمكننا قلب الأمور والتأهل إلى الدور التالي. لدينا لاعبون من الطراز الأول - مزيج من الشباب والخبرة - في صفوفنا وسنضاعف جهودنا لضمان تقدمنا إلى المرحلة التالية من المسابقة".