"ليوناردو جارديم" مدرباً جديداً لنادي العين وتعهد بالعودة الى طريق الإنتصارات
أكد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، الجمعة، أن النادي يتحمل المسؤولية الكاملة عن الأداء المتواضع الذي قدمه الفريق خلال الموسم الكروي الحالي، وتعهد بالعودة إلى طريق الانتصارات وإعادة الروح المعنوية لجماهير العيناويين.
وكان أداء نادي العين، صاحب الرقم القياسي في الفوز بلقب الدوري الإماراتي برصيد 14 لقباً، أقل من المتوسط حتى الآن، وفقاً لمعاييره.
ولم يفز نادي العين حتى الآن سوى باثنتين من أصل خمس مباريات خاضها في الدوري المحلي، ويحتل المركز الثامن في جدول الترتيب.
ولم يكن أداء الفريق أفضل على المستوى القاري، حيث يحتل حامل اللقب المركز الأخير في جدول ترتيب دوري أبطال آسيا.
ويعد العين هو النادي الإماراتي الوحيد الذي فاز بالبطولة الآسيوية، وفعل ذلك مرتين، بعد أن انتصر في النسخة الافتتاحية في عام 2003.
وشهد الموسم الحالي انفصال النادي عن المدرب "هيرنان كريسبو"، بعد ستة أشهر من قيادته للمهاجم الأرجنتيني السابق للفريق للفوز بدوري أبطال آسيا.
وأعلن النادي يوم الجمعة تعيين المدرب البرتغالي "ليوناردو جارديم" خلفا لكريسبو.
وأضاف "لقد أهدرنا نقاطاً مهمة على المستويين القاري والمحلي، لكن طموحاتنا وأهدافنا لم ولن تتغير، وما زلنا نتطلع للمنافسة في كافة البطولات المحلية وبطولة دوري أبطال آسيا، لقد قمنا بتقييم الوضع وحددنا ما يجب القيام به، وقمنا بتعيين ليوناردو جارديم مدرباً جديداً، ندرك أن المهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة، نحن محظوظون وفخورون لأن لدينا أفضل الجماهير وأكثرها ولاءً ونشكرهم على دعمهم رغم هذه النتائج، نحن نعمل بجد لإعادة الفريق إلى المسار الصحيح".
وقاد جارديم البالغ من العمر 50 عامًا فريق شباب الأهلي في دبي إلى لقبه الثامن في الدوري الإماراتي للمحترفين في موسمه الأول مع النادي في 2022-23 قبل رحيله إلى الريان القطري.
كما يتمتع جارديم بسجل رائع مع الهلال، حيث قاد عملاق الدوري السعودي للمحترفين إلى ثلاثية - لقب الدوري وكأس السوبر السعودي ودوري أبطال آسيا.
وقال الشيخ سلطان بن حمدان: "إن مهمة جارديم هي إعادة نادي العين إلى المكانة التي يستحقها، وقد تم تسليمه زمام الأمور حتى نهاية كأس العالم للأندية في عام 2025". ستقام كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025، وتأهل العين إلى المسابقة، التي ستقام بنظام موسع لأول مرة بمشاركة 32 فريقًا، بعد فوزه بدوري أبطال آسيا في 2023-24.
لا يزال الشيخ سلطان بن حمدان يعتقد أن نادي العين يمكنه التأهل إلى الدور التالي من دوري أبطال آسيا.
وقال: "موقفنا في ترتيب دوري أبطال آسيا ليس كما توقعنا لأننا حاملو اللقب. لكن لا يزال لدينا أربع مباريات حاسمة حيث يمكننا قلب الأمور والتأهل إلى الدور التالي. لدينا لاعبون من الطراز الأول - مزيج من الشباب والخبرة - في صفوفنا وسنضاعف جهودنا لضمان تقدمنا إلى المرحلة التالية من المسابقة".