كريستيانو رونالدو: مونديال 2026 الأخير في مسيرتي

وضع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يوم الثلاثاء، إطاراً زمنياً لتلميحه الغامض حول اعتزاله، مؤكداً أن كأس العالم 2026 سيكون بالتأكيد مشاركته الأخيرة، وأنه سيعتزل كرة القدم خلال "عام أو عامين" بعد أن كان قد أعلن للعالم اعتزاله "قريباً".

مهاجم البرتغال، الذي سجل أكثر من 950 هدفاً لناديه ومنتخب بلاده، والذي بدأ مسيرته الاحترافية في سبورتينغ في عام 2002 عندما كان مراهقاً، صرّح في مقابلة بأنه سيعتزل قريباً لقضاء الوقت مع عائلته.2

رونالدو، البالغ من العمر 40 عاماً، كان قد مدّد عقده مع نادي النصر السعودي حتى عام 2027 في يونيو الماضي، ويستهدف أيضاً المشاركة في كأس العالم العام المقبل، وهو اللقب الكبير الوحيد الذي ينقص خزانة جوائزه.

اعتزال خلال "عام أو عامين"

قال رونالدو، الذي يعد أيضاً الهداف التاريخي للمنتخبات برصيد 143 هدفاً دولياً: "بالتأكيد، نعم، لأن عمري سيكون 41 عاماً (في كأس العالم)".

وأضاف رونالدو، متحدثاً عبر مكالمة فيديو في قمة عالمية استضافتها السعودية حول السياحة والاستثمار: "قريباً بالنسبة لي يعني بعد 10 سنوات... لا، أنا أمزح،" قبل أن يوضح: "أشعر أنني بحالة جيدة جداً في هذه اللحظة. أسجل الأهداف، وما زلت أشعر بالسرعة والحدة. أنا أستمتع بأسلوب لعبي مع المنتخب الوطني. ولكن بالطبع، لنكن صادقين. ما أعنيه بـ 'قريباً' هو على الأرجح عام أو عامان."

وتابع النجم البرتغالي: "لقد أعطيت كل ما لدي لكرة القدم. أنا أمارس اللعبة منذ 25 عاماً. فعلت كل شيء، ولدي العديد من الأرقام القياسية في سيناريوهات مختلفة في الأندية وأيضاً في المنتخبات الوطنية."

كريستيانو جونيور يسير على خطى والده

قال رونالدو إنه يعلم أنه سيُسجل في التاريخ كواحد من أفضل اللاعبين على الإطلاق. ولكن هل يمكن لابنه كريستيانو جونيور، الذي يسير على خطاه من خلال اللعب لمنتخب البرتغال تحت 16 عاماً، أن يصبح لاعباً أفضل من والده؟

أجاب رونالدو: "ككائنات بشرية، لا نريد دائماً أن يكون أي شخص أفضل منا. لكني أتمنى أن يكون أطفالي أفضل مني. لن أشعر بالغيرة منه أبداً."

وأضاف: "لا أريد أن أضيف ضغطاً عليه، لأن ما أريده له هو أن يكون سعيداً. لا يهم إذا كان يريد لعب كرة القدم أو ممارسة رياضة أخرى. كن سعيداً، كن حراً. لا تتعرض لضغط والدك لأن هذا كثير." وتابع موضحاً: "هذا جيل جديد، جيل مختلف. يفكرون بشكل مختلف، ويعيشون بشكل مختلف. لكني كأب، أنا هنا لمساعدته ليصبح ما يريد أن يكون. سأكون داعمه."