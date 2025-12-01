"كأس العرب 2025" ينطلق في الدوحة اليوم بـ 36.5 مليون دولار جوائز

لأول مرة، تستقبل ستة استادات مونديالية الحدث، أبرزها استاد لوسيل الأيقوني (80 ألف متفرج)، الذي احتضن نهائي كأس العالم 2022، والذي سيستضيف المباراة النهائية لكأس العرب في 18 ديسمبر، بالتزامن مع اليوم الوطني لدولة قطر. كما تشمل الملاعب الأخرى: استاد البيت، خليفة الدولي، أحمد بن علي، 974، والمدينة التعليمية، جميعها تتميز بسعة حوالي 40 ألف متفرج.