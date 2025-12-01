"كأس العرب 2025" ينطلق في الدوحة اليوم بـ 36.5 مليون دولار جوائز

تحت الأضواء الكاشفة لاستاد البيت المونديالي، تُدشَّن اليوم (الإثنين) منافسات النسخة الحادية عشرة من بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة حتى الثامن عشر من شهر ديسمبر. البطولة، التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمرة الثانية توالياً، وتشهد مشاركة 16 منتخباً عربياً.
حفل ضخم وافتتاح ناري
يُقام حفل الافتتاح الرسمي للبطولة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت الدوحة، يليه مباشرةً المواجهة الافتتاحية المثيرة بين المنتخب القطري (المستضيف) ونظيره الفلسطيني، ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضاً منتخبي تونس وسوريا اللذين يلتقيان في اليوم نفسه.
استادات مونديالية وجوائز قياسية
لأول مرة، تستقبل ستة استادات مونديالية الحدث، أبرزها استاد لوسيل الأيقوني (80 ألف متفرج)، الذي احتضن نهائي كأس العالم 2022، والذي سيستضيف المباراة النهائية لكأس العرب في 18 ديسمبر، بالتزامن مع اليوم الوطني لدولة قطر. كما تشمل الملاعب الأخرى: استاد البيت، خليفة الدولي، أحمد بن علي، 974، والمدينة التعليمية، جميعها تتميز بسعة حوالي 40 ألف متفرج.
شهدت البطولة رفعاً في قيمة الجوائز المالية لتصل إلى مستوى قياسي يبلغ 36.5 مليون دولار أمريكي (نحو 132.9 مليون ريال قطري)، بزيادة 40% عن النسخة الماضية. كما اعتمد "الفيفا" نتائج مباريات كأس العرب ضمن نظام التصنيف العالمي الشهري، ما يمنح المنتخبات المشاركة حافزاً إضافياً لتقديم أفضل أداء.
المجموعات.. وتنافس الأبطال الموندياليين
تضم البطولة منتخبات عريقة، حيث تأهلت تسعة منتخبات مباشرة بناءً على تصنيف "الفيفا" الأخير، وهي: قطر، الجزائر (حامل اللقب)، مصر، تونس، الأردن، المغرب، السعودية، الإمارات، والعراق، فيما انضمت إليها سبعة منتخبات أخرى عبر التصفيات التمهيدية التي أقيمت مؤخراً في الدوحة.
توزيع المجموعات:
المجموعة الأولى تضم قطر، تونس، سوريا، فلسطين، وال المجموعة الثانية تضم كلا من المغرب، السعودية، عمان، جزر القمر، أما المجموعة الثالثة فتضم مصر، الإمارات، الأردن، الكويت، وأخيرا المجموعة الرابعة الجزائر، العراق، البحرين، السودان.
وتشهد النسخة الحالية مشاركة سبعة منتخبات سبق لها التأهل رسمياً إلى نهائيات كأس العالم 2026 (قطر، السعودية، الأردن، المغرب، مصر، تونس، الجزائر)، مما يجعل البطولة "بروفة" تحضيرية مثالية ومعياراً تنافسياً عالياً.
الأبيض الإماراتي يصل لخوض التحدي
وصلت بعثة المنتخب الإماراتي إلى الدوحة بقيادة المدرب الروماني كوزمين أولاريو، استعداداً لمنافسات المجموعة الثالثة الصعبة. وتضم قائمة "الأبيض" 24 لاعباً لخوض مشواره الذي يبدأ بمواجهة الأردن في 3 ديسمبر على استاد البيت، ثم يلتقي مصر في 6 ديسمبر على استاد لوسيل، ويختتم مبارياته في المجموعات بلقاء الكويت في 9 ديسمبر على استاد 974.
سجل الأبطال
بقي المنتخب العراقي هو الأكثر تتويجاً باللقب (4 مرات)، يليه المنتخب السعودي (مرتين)، بينما فازت باللقب منتخبات تونس، مصر، المغرب، والجزائر (مرة واحدة لكل منها).