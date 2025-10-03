قمة "ناشئي الخليج": السعودية والإمارات.. صراع الأبطال على عرش الذهب في الدوحة اليوم

تتوجه الأنظار اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث يحتضن ملعب حمد الكبير القمة الخليجية المرتقبة في نهائي كأس الخليج لكرة القدم لمنتخبات الناشئين تحت 17 عاماً 2025، والتي ستجمع بين المنتخب السعودي ونظيره المنتخب الإماراتي. هذه البطولة، التي استضافتها قطر من 20 سبتمبر وحتى اليوم، مثلت محطة هامة لتطوير مواهب الناشئين الخليجيين وتحضيرهم للاستحقاقات القادمة.