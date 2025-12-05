قمة "مفترق الطرق".. الإمارات ومصر في صراع حاسم للتأهل بكأس العرب

يتجه ملعب لوسيل الأيقوني مساء الغد السبت ليكون مسرحاً لواحدة من أكثر مواجهات المجموعة الثالثة في كأس العرب 2025 ترقباً وحسماً، حيث يلتقي منتخبا الإمارات ومصر في الجولة الثانية من دور المجموعات، في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين لكلا الفريقين الباحثين عن إعادة ترتيب أوراقهما في البطولة.
ويدخل المنتخبان المواجهة تحت ضغط كبير بعد نتائج غير مرضية في الجولة الافتتاحية؛ فمنتخب الإمارات، الذي يراهن على الفوز لإنقاذ مشواره، خسر مباراته الأولى أمام الأردن، فيما تعثر المنتخب المصري بالتعادل أمام الكويت. هذه المعطيات جعلت المباراة القادمة بمثابة "مفترق طرق"، حيث أن الفوز يعني الحفاظ على حظوظ التأهل بقوة، بينما أي نتيجة سلبية قد تضع أحدهما على مشارف توديع المنافسة مبكراً.
وفي المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، أكد الروماني كوزمين أولاريو، المدير الفني لمنتخب الإمارات، على صعوبة اللقاء، واصفاً المنتخب المصري بأنه يمتلك إمكانيات كبيرة وأحد أفضل المنتخبات في البطولة، مشدداً على أن لا خيار أمام منتخب الإمارات سوى الفوز، ومطالباً لاعبيه بضرورة تجنب تكرار الأخطاء السابقة والتحلي بالعقلية الإيجابية لتجاوز التحديات.
وهو ما يتفق معه لاعب المنتخب الإماراتي يحيى الغساني الذي أشار إلى أنهم سيبذلون أقصى جهد لتحقيق الفوز المطلوب وإسعاد جمهور الأبيض.
سيناريوهات المباراة المحتملة
تعتبر هذه المباراة قمة تكتيكية بامتياز نظراً لخبرة المدربين والضغط الواقع على اللاعبين، ويمكن توقع عدة سيناريوهات لنتيجة اللقاء وتأثيرها على المجموعة:
فوز المنتخب الإماراتي:
إذا نجح "الأبيض" الإماراتي في استغلال حافز "إما الفوز أو الخروج" لتقديم أداء قوي وتجاوز المنتخب المصري بفضل الروح القتالية والتركيز على تفادي الأخطاء التي أشار إليها كوزمين. قد يرفع رصيد الإمارات إلى 3 نقاط، معيداً الفريق إلى سباق التأهل بقوة قبل مواجهة الكويت، بينما سيعقد موقف مصر بشكل كبير جداً، حيث سيكون أمامها مواجهة حاسمة مع الأردن لا تقبل إلا الفوز لضمان التأهل.
فوز المنتخب المصري:
قد يتمكن المنتخب المصري، رغم مشاركته بتشكيلة محلية، من فرض إيقاعه مستغلاً تعثر الإمارات في المباراة الأولى، ليحقق فوزاً بفارق هدف أو أكثر. وسيضع مصر في موقف مريح برصيد 4 نقاط قبل مواجهة الأردن، ويجعل مصير الإمارات صعباً للغاية، حيث سيتعين عليها الفوز على الكويت في الجولة الأخيرة بفارق كبير من الأهداف، مع انتظار نتائج المجموعة الأخرى.
التعادل بين المنتخبين:
وقد تشهد المباراة توازناً كبيراً وتناوباً في السيطرة، وينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي، ويحصل كل منتخب على نقطة، ليرتفع رصيد مصر إلى نقطتين، ورصيد الإمارات إلى نقطة واحدة. هذا السيناريو لا يخدم مصلحة أي منهما بشكل كامل، ويجعل الجولة الأخيرة حاسمة ومشتعلة بشكل مطلق، حيث ستصبح حسابات التأهل مرتبطة بفارق الأهداف ونتائج مباراة الأردن والكويت.
في النهاية، يبدو أن عامل الضغط الذهني وتفادي تكرار الأخطاء السابقة سيكون هو الفيصل في تحديد الفائز بهذه المواجهة المصيرية التي يسعى خلالها كلا المنتخبين لإسعاد جماهيره والعبور إلى الدور التالي من البطولة.