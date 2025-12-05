قمة "مفترق الطرق".. الإمارات ومصر في صراع حاسم للتأهل بكأس العرب

إذا نجح "الأبيض" الإماراتي في استغلال حافز "إما الفوز أو الخروج" لتقديم أداء قوي وتجاوز المنتخب المصري بفضل الروح القتالية والتركيز على تفادي الأخطاء التي أشار إليها كوزمين. قد يرفع رصيد الإمارات إلى 3 نقاط، معيداً الفريق إلى سباق التأهل بقوة قبل مواجهة الكويت، بينما سيعقد موقف مصر بشكل كبير جداً، حيث سيكون أمامها مواجهة حاسمة مع الأردن لا تقبل إلا الفوز لضمان التأهل.