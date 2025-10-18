قمة مشتعلة في هزاع بن زايد بين العين وبني ياس اليوم

يستعد عشاق كرة القدم الإماراتية لمواجهة نارية اليوم السبت على أرضية "استاد هزاع بن زايد"، حيث يستضيف العين نظيره بني ياس في افتتاح الجولة السادسة لدوري أدنوك للمحترفين.
من جانبه، أكد الصربي فلاديمير إيفيتش، مدرب العين، على صعوبة اللقاء، محذراً من حالة "التغيير" التي طرأت على صفوف "السماوي" بعد فترة التوقف الدولي.
وصرح إيفيتش في المؤتمر الصحفي أمس: "مواجهة بني ياس لن تكون سهلة على الإطلاق. لقد استفاد المنافس من التوقف بتغيير مدربه والعمل المكثف لمدة أسبوعين، مما يجعلهم فريقاً مختلفاً تماماً. هذا يتطلب منا تركيزاً وجهداً كبيراً من صافرة البداية".
وشدد مدرب "الزعيم" على أن هدف فريقه "واضح ولا يقبل الجدل وهو الفوز"، مؤكداً جاهزية فريقه بنسبة 100% وتحليه بالعقلية الإيجابية اللازمة.
رحيمي يعود.. وإيفيتش يرحب بالجائزة الجماعية:
في أبرز المستجدات الفنية، كشف إيفيتش عن جاهزية النجم المغربي سفيان رحيمي للعودة للمشاركة بعد غياب طويل بسبب الإصابة، قائلاً: "سفيان وشاذلي جاهزان، وعودتهما تمثل إضافة قوية للفريق. سنقرر لاحقاً ما إذا كان سيبدأ أو يتواجد على مقاعد البدلاء، لكن بلا شك 'الزعيم' أصبح أكثر صلابة وجاهزية الآن".
كما تطرق المدرب الصربي إلى فوزه بجائزة "مدرب الشهر" للمرة الثانية توالياً، مشدداً على أن الجائزة هي "تقدير لجهود الجهاز الفني المميز واللاعبين الذين هم السبب الأول لهذا النجاح".
إيسايلا يعتبر المواجهة "بداية جديدة"
على الطرف المقابل، اعتبر الروماني دانييل إيسايلا، المدير الفني الجديد لبني ياس، أن مواجهة العين تمثل "بداية جديدة" للفريق، رغم اعترافه بصعوبة المهمة أمام "منافس كبير يملك جودة عالية".
وأكد إيسايلا أن فريقه أجرى تحليلاً معمقاً لأداء العين، ويسعى لاستغلال نقاط ضعفه، قائلاً: "اللاعبون يستجيبون للتعليمات بصورة ممتازة. هدفنا هو حصد أكبر عدد ممكن من النقاط، وسنقدم كل ما لدينا داخل أرض الملعب لإظهار بداية قوية".