في سيناريو درامي حتى اللحظات الأخيرة.. العراق ينتزع الفوز من الإمارات (2-1)

ويُعزى هذا التحسن إلى قدرة المدرب كوزمين على قراءة المنتخب العراقي بشكل جيد وتصحيح أخطاء مباراة الذهاب، حيث بدا أن التغييرات التي أجراها على التشكيلة أو التكتيك قد غيرت من مستوى الفريق بشكل إيجابي. بينما قاد ماركو فرج هجمة عراقية في الدقيقة 33 من اليسار انتهت بعرضية عالية لم تجد المتابعة المطلوبة، لتُبعدها بسهولة الدفاعات الإماراتية.