في سيناريو درامي حتى اللحظات الأخيرة.. العراق ينتزع الفوز من الإمارات (2-1)

سجل المنتخب العراقي فوزاً مثيراً على ضيفه المنتخب الإماراتي بنتيجة (2-1) في مباراة الإياب التي أقيمت على إستاد البصرة الدولي، في لقاء شهد تقلبات هجومية وإثارة غير مسبوقة امتدت حتى الدقائق الأخيرة من الوقت بدل الضائع. ورغم الأداء القوي والمغاير لـ"الأبيض" الإماراتي
شهد الشوط الأول من مباراة الإياب بين منتخبي الإمارات والعراق على أرض إستاد البصرة الدولي أداءً مغايرًا ومنضبطًا للمنتخب الإماراتي "الأبيض"، الذي بدا وكأنه صحح أخطاء مباراة الذهاب، حيث انتهى الشوط بالتعادل السلبي.
سيطرة إماراتية وفرص ضائعة
بدأ المنتخب الإماراتي الشوط الأول بقوة واستحواذ ملحوظ على الكرة وصل إلى 59%، وكان واضحًا اعتماده في البداية على الكرات الطولية لمحاولة اختراق الدفاع العراقي.
شهدت الدقيقة 4:54 أخطر فرص الشوط بعد خطأ دفاعي وعدم تفاهم بين دفاع وحارس مرمى العراق، لتصل الكرة إلى اللاعب أوليفيرا على بعد خطوات من المرمى المشرع. لكن أوليفيرا سدد الكرة خارج المرمى تحت ضغط الحارس والمدافع، مهدراً فرصة هدف محقق كان ليمنح الأبيض تقدمًا مبكرًا.
يقظة الحارسين وتبادل الهجمات
رد المنتخب العراقي بهجمات متفرقة، أبرزها في الدقيقة 12، عندما مرر جاسم ركنية "لولبية" خطيرة كادت أن تسكن الشباك لولا اليقظة الكبيرة والتصدي الصعب من حارس الإمارات خالد عيسى.
وفي الدقيقة 14، قاد علي جاسم هجمة عراقية من الجهة اليمنى، لكن دفاع الإمارات استخلص الكرة لينطلق بهجمة مرتدة أنهتها رأسية ضعيفة من خيمينيز أمسكها حارس العراق بسهولة.
وواصل المنتخب الإماراتي ضغطه وهجومه، خاصة من الجهة اليسرى، حيث شهدت الدقيقتان 26 و 27 هجمتين متتاليتين، الأولى انتهت بتسديدة لـفيليب فوق المرمى، والثانية تصدى فيها حارس العراق لعرضية خطيرة مررها روبن فيليب.
حضور ذهني وتكتيك ناجح
أظهر المنتخب الإماراتي في هذا الشوط الأول حضورًا ذهنيًا عاليًا وكان جيدًا في التحرك في المساحات وخلق الفرص، ليحافظ على توازن واضح في الأداء.
ويُعزى هذا التحسن إلى قدرة المدرب كوزمين على قراءة المنتخب العراقي بشكل جيد وتصحيح أخطاء مباراة الذهاب، حيث بدا أن التغييرات التي أجراها على التشكيلة أو التكتيك قد غيرت من مستوى الفريق بشكل إيجابي. بينما قاد ماركو فرج هجمة عراقية في الدقيقة 33 من اليسار انتهت بعرضية عالية لم تجد المتابعة المطلوبة، لتُبعدها بسهولة الدفاعات الإماراتية.
هدف إماراتي
فرض المنتخب الإماراتي سيطرته التامة على بداية الشوط الثاني، حيث استحوذ على الكرة وشكل هجمات متتالية على مرمى العراق.
تُوج هذا الضغط بافتتاح التسجيل في الدقيقة 52، حيث سجل كايو لوكاس الهدف الإماراتي الأول بتمريرة قوية ومتقنة من يحيى نادر. وقد أثار الهدف جدلًا بسيطًا حيث تمت المطالبة بمراجعة تقنية الفار (VAR)، ولكن تم التأكد من صحة الهدف واعتماده ليتقدم "الأبيض" (1-0).
بعد دقائق قليلة من الهدف، كاد ماركوس فرج أن يضاعف النتيجة للمنتخب الإماراتي، حيث سدد كرة في غاية الخطورة ارتطمت بالعارضة وحرمت الإمارات من هدف ثانٍ مؤكد. كما منعت كرة أخرى من برونو دخول الهدف الإماراتي الثاني، مؤكدة السيطرة الهجومية المطلقة للإمارات في هذا الربع ساعة.
العراق يعادل النتيجة
وفي الدقيقة 65، نجح المنتخب العراقي في تحقيق هدف التعادل (1-1)، برأسية من مهند علي التي اصطدمت بـيحيى نادر قبل أن تسكن شباك خالد عيسى، لتعود المباراة إلى نقطة البداية.
لم يتراجع المنتخب الإماراتي بعد هدف التعادل، بل عاود الهجوم في الدقائق التي تلت التعادل. ففي الدقيقة 70 شن الإمارات هجومًا خطيرًا، حيث تصدى حارس العراق لرأسية قوية من كوامي. وفي الدقيقة 71، نظم "الأبيض" هجمة خطيرة أخرى انتهت بتمريرة عرضية أرضية مرت أمام المرمى دون أن تجد من يتابعها ويسددها في الشباك، مما ضيع فرصة هدف التقدم مجددًا.
اشتدت الإثارة؛ ففي الدقيقة 83، أهدر مهند علي (ميمي) فرصة مؤكدة للتقدم بعد انفراده بالحارس الذي نجح في التصدي للكرة ببراعة. وردت الإمارات في الدقيقة 84 بهجمة أنهاها كايو بهدف ألغاه الحكم بداعي التسلل. وفي الدقيقة 86، واصل حارس الإمارات تألقه وأمسك كرة أمامية عالية قبل أن يتمكن مهند علي (ميمي) من تحويلها في الشباك، لينقذ هدفاً محققاً في اللحظات الحاسمة.
دراما الوقت بدل الضائع تحسم اللقاء
شهدت دقائق الوقت بدل الضائع ضغطاً كبيراً من المنتخبين، حيث أهدر مهند علي في الدقيقة 90+6 فرصة سهلة في مواجهة حارس الإمارات. إلا أن الإثارة وصلت إلى ذروتها في الدقيقة 90+14 عندما احتسب الحكم ضربة جزاء للمنتخب العراقي نتيجة لمسة يد على يحيى نادر. تقدم مهند علي لتسديد ركلة الجزاء، ونجح في تسجيل الهدف الثاني القاتل للعراق، ليحسم المباراة بنتيجة 2-1 في اللحظات الأخيرة
وبذلك تنتقل العراق للمرحلة التالية في تصفيات التأهل لكأس العالم.