فلسطين تقتنص فوزاً غالياً من قطر في افتتاح كأس العرب 2025

شهدت المباراة الافتتاحية لكأس العرب 2025 مفاجأة من العيار الثقيل، حيث تمكّن المنتخب الفلسطيني من تحقيق فوز ثمين وصعب على نظيره القطري، بطل آسيا، بهدف نظيف، جاء بالنيران الصديقة في الدقائق الأخيرة من اللقاء.
سيطرت الإثارة والندية على مجريات المباراة التي أُقيمت على أرضية ملعب البيت، حيث تبادل المنتخبان الهجمات وحاول كل منهما فرض أسلوبه.
تفاصيل اللحظات الحاسمة
هيمن المنتخب القطري، "العنابي"، على مجريات المباراة، خاصة في الشوط الثاني، مُمارساً ضغطاً متواصلاً ومُركزاً عبر استحواذه المُتكرر على الكرة. وشكّل الثنائي سلطان البريك وإديملسون تهديداً مستمراً على مرمى "الفدائي"، لكن الفاعلية الهجومية غابت عن اللمسة الأخيرة.
على النقيض، اعتمد المنتخب الفلسطيني على التنظيم الدفاعي المُحكم والتحولات الهجومية السريعة. وشهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء تصعيداً في حدة الهجمات من كلا الطرفين.
فرصة فلسطينية ضائعة (د. 69): كاد المهاجم عدي الدباغ أن يفتتح التسجيل، مؤكداً خطورة المنتخب الفلسطيني في الاختراقات المباغتة.
إهدار قطري مؤثر (د. 79): أضاع المهاجم أحمد القاق فرصة هدف محقق أمام مرمى منتخب بلاده، ليُفوّت فرصة التقدم في مرحلة حرجة.
هدف الفوز
في تطوّر درامي، حسم المدافع القطري سلطان البريك نتيجة المباراة عن طريق الخطأ، عندما سجّل هدفًا عكسيًا بالخطأ في مرمى منتخب بلاده في الدقيقة 86، ليمنح التقدم لمنتخب فلسطين.
أنهى الحكم المباراة بتفوق "الفدائي" بهدف نظيف، ليحصد نقاط المباراة الثلاث في بداية مشواره بالبطولة.
عبّر الجهاز الفني واللاعبون الفلسطينيون عن سعادتهم الكبيرة بهذا الفوز التاريخي وقال إيهاب أبو جزر (مدرب منتخب فلسطين): "فرحون جدًا بالفوز، كان اللاعبون أبطالًا، فقد خطفنا الفوز من منتخب منافس قوي، ويعد هذا الفوز ثمينا، ونهدي فوزنا لفلسطين ولشعبها."
وقال رامي حمادة (حارس مرمى فلسطين): "كانت مباراة افتتاحية صعبة. نجحنا في تضييق المساحات أمام المنتخب القطري. النقاط الثلاث مهمة للغاية لتعزيز آمالنا في البطولة، وقد أثبتنا أننا نستحق التواجد والمنافسة بقوة."
بهذا الفوز، يستهل المنتخب الفلسطيني مشواره في كأس العرب 2025 بحصاد ثلاث نقاط ثمينة، مُرسلاً رسالة قوية حول طموحه في المنافسة على المراكز المتقدمة.