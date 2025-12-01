فلسطين تقتنص فوزاً غالياً من قطر في افتتاح كأس العرب 2025

شهدت المباراة الافتتاحية لكأس العرب 2025 مفاجأة من العيار الثقيل، حيث تمكّن المنتخب الفلسطيني من تحقيق فوز ثمين وصعب على نظيره القطري، بطل آسيا، بهدف نظيف، جاء بالنيران الصديقة في الدقائق الأخيرة من اللقاء.