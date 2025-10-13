فرنسا تعبر النرويج وتواجه المغرب في نصف نهائي مونديال الشباب تحت 20

حجز المنتخب الفرنسي تحت 20 عاماً موعداً نارياً مع نظيره المغربي في الدور نصف النهائي من كأس العالم للشباب 2025 المقامة في تشيلي، وذلك بعد أن تخطى عقبة المنتخب النرويجي العنيد بفوز مثير بنتيجة 2-1 في لقاء ربع النهائي الذي أُقيم أمس (الأحد) على ملعب إلياس فيغيروا براندر بفالباراييسو.