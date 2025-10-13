فرنسا تعبر النرويج وتواجه المغرب في نصف نهائي مونديال الشباب تحت 20

حجز المنتخب الفرنسي تحت 20 عاماً موعداً نارياً مع نظيره المغربي في الدور نصف النهائي من كأس العالم للشباب 2025 المقامة في تشيلي، وذلك بعد أن تخطى عقبة المنتخب النرويجي العنيد بفوز مثير بنتيجة 2-1 في لقاء ربع النهائي الذي أُقيم أمس (الأحد) على ملعب إلياس فيغيروا براندر بفالباراييسو.
استحق "الديوك الصغار" الفوز بعد أداء هجومي مميز في الشوط الأول، حيث تألق النجم سايمون بوابري وسجل هدفي فرنسا في الدقيقتين (19) و (37)، ليمنح فريقه الأفضلية والسيطرة على مجريات اللعب.
وعلى الرغم من محاولات النرويج للعودة في الشوط الثاني، والتي أثمرت عن تقليص الفارق بهدف سجله راسموس هولتن في الدقيقة (83)، إلا أن الدفاع الفرنسي صمد وحافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، مؤكداً تأهله إلى المربع الذهبي.
نصف النهائي.. صراع العمالقة
بهذه النتيجة، يجهز الجمهور الكروي لمواجهة قوية تجمع بين المغرب وفرنسا يوم الأربعاء المقبل على ملعب إلياس فيغيروا براندر بفالباراييسو، في مباراة يتوقع أن تكون قمة تكتيكية وفنية بامتياز.
وفي المباراة الأخرى من الدور نصف النهائي، سيلتقي المنتخبان اللاتينيان، كولومبيا والأرجنتين، على أرض الملعب الوطني خوليو مارتينيز برادانوس بالعاصمة سانتياغو، ليكتمل بذلك مشهد الصراع على لقب كأس العالم للشباب.