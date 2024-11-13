غداً فرصة الإمارات الأخيرة للحفاظ على حلم كأس العالم
يسعى منتخب الإمارات بقيادة المدرب باولو بينتو إلى إنهاء سلسلة عدم الفوز عندما يواجه الأبيض نظيره القرغيزستاني في مباراة حاسمة في تصفيات كأس العالم على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي يوم غدٍ الخميس (الساعة 8 مساءً بتوقيت الإمارات).
وتتخلف الإمارات العربية المتحدة بفارق ست نقاط عن متصدري المجموعة الأولى إيران وأوزبكستان، وأي نتيجة أقل من الفوز ستكون لها عواقب وخيمة على آمالها في الظهور الثاني في الساحة العالمية.
بدأت الإمارات العربية المتحدة مشوارها في التصفيات بفوز مذهل بنتيجة 3-1 على قطر، لكنها منذ ذلك الحين واصلت مسيرتها دون فوز، ولم تفز سوى مرة واحدة بالتعادل ضد كوريا الشمالية.
بعد خسارتها 1-0 أمام إيران وأوزبكستان، كانت الإمارات العربية المتحدة قادرة على المنافسة ولكن هذا ليس كافيا للتأهل وتحتاج إلى الحد الأقصى من النقاط ضد قرغيزستان.
وكان المنتخب القادم من آسيا الوسطى، والذي يشارك لأول مرة في هذه المرحلة من تصفيات كأس العالم، منافساً أيضاً لكنه افتقر إلى الغريزة القاتلة المطلوبة على هذا المستوى.
لكن الفوز 1-0 على كوريا الشمالية في الجولة الرابعة كان ليعزز الثقة بالنفس وسيسافر اللاعبون إلى أبو ظبي بخطوة نشطة على أمل إضافة نقاط إلى مشوارهم.
في هذه الأثناء، تدرك قطر أن الهزيمة أمام أوزبكستان في الدوحة يوم الخميس ستكون كارثية لآمالها في ضمان التأهل المباشر لكأس العالم.
ويحتل المنتخب بطل آسيا مرتين المركز الثاني برصيد أربع نقاط، بفارق ست نقاط خلف المتصدرين إيران وأوزبكستان، مع وصول حملة التصفيات إلى منتصف الطريق.
ويتوقع المدرب ماركيز لوبيز رد فعل من جانب منتخب قطر عقب هزيمته المذهلة 4-1 أمام إيران في الجولة الرابعة.
ومع ذلك، فإن أوزبكستان ستكون خصماً صعباً للغاية بعد تألقها في التصفيات الآسيوية، حيث لم تتمكن سوى إيران من انتزاع نقاط منها حتى الآن.
يسعى المنتخب القادم من آسيا الوسطى إلى الظهور لأول مرة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، ويأمل في الحصول على ثلاث نقاط من منافسه القطري الذي يعاني من عدم الاستقرار.
سيواجه العملاق الآسيوي إيران نظيره الكوري الشمالي في ملعب لاو الوطني KM16، وهو يدرك أن الفوز سيضمن له بالتأكيد تذكرة التأهل إلى كأس العالم.
وتتصدر إيران جدول ترتيب التصفيات برصيد 10 نقاط، متقدمة بفارق الأهداف على أوزبكستان، حيث يتقدم كل منهما بفارق ست نقاط على الإمارات وقطر بعد أربع مباريات فقط.
في محاولتها الوصول إلى نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة على التوالي والسابعة بشكل عام، كانت حملة تصفيات إيران هادئة.
وشهدت أول جولتين من المباريات فوز المنتخب القادم من آسيا الوسطى بنتيجة 1-0 على قرغيزستان والإمارات العربية المتحدة، ثم تعادل سلبي صعب مع أوزبكستان.
لكن إيران كانت في أفضل حالاتها ضد قطر في الجولة الرابعة حيث حققت فوزا حاسما 4-1 ومع توافر جميع لاعبيها الأساسيين فإنها ستعزز فرصها ضد كوريا الشمالية في الملعب المحايد في فيينتيان.
ورغم أن كوريا الشمالية لا تزال تملك فرصة حسابية لضمان أحد المركزين الأولين اللذين سيضمنان لها التأهل المباشر، فإنها ستحتاج إلى الفوز بمبارياتها المتبقية على أمل أن تذهب النتائج الأخرى لصالحها.
مع وجود نقطتين فقط على لوحة النتائج، فإن الفوز أمر لا بد منه ضد إيران، ومن المتوقع أن تقدم كوريا الشمالية أفضل ما لديها في سعيها للحفاظ على حملتها على قيد الحياة.
تملك قارة آسيا ثمانية مقاعد مباشرة لكأس العالم المقبلة لكرة القدم والتي ستكون بطولة مكونة من 48 فريقا.
تم تقسيم 18 فريقا إلى ثلاث مجموعات بواقع ستة فرق في كل مجموعة في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية.
أوقعت قرعة كأس العالم الإمارات العربية المتحدة في المجموعة الأولى مع قطر وإيران وأوزبكستان وقيرغيزستان وكوريا الشمالية.
وتتنافس منتخبات كوريا الجنوبية والعراق والأردن وعمان وفلسطين والكويت في المجموعة الثانية، بينما تضم المجموعة الثالثة منتخبات أستراليا واليابان والسعودية والبحرين والصين وإندونيسيا.
ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، ثم يتنافس الفريقان صاحبا المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة في الدور الرابع من التصفيات الذي يضم ستة فرق.
سيتم تقسيم الفرق الستة في الدور الرابع إلى مجموعتين تضم كل منهما ثلاثة فرق. وسيحصل الفائزون في كل مجموعة على البطاقتين الأخيرتين المباشرتين لكأس العالم، بينما سيخوض الفريقان الوصيفان معركة فاصلة.
وسيتأهل الفائز في الملحق الآسيوي بعد ذلك إلى بطولة فاصلة بين الاتحادات القارية تضم خمسة فرق أخرى من أجل البطاقتين الأخيرتين في كأس العالم. (مع مدخلات من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم)