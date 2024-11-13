لاعب خط الوسط الكوري الشمالي ري إيل سونغ يتصارع على الكرة مع مدافع الإمارات خالد إبراهيم خلال تصفيات كأس العالم 2026 في استاد هزاع بن زايد في العين في 10 أكتوبر 2024. — وكالة الصحافة الفرنسية

كرة قدم غداً فرصة الإمارات الأخيرة للحفاظ على حلم كأس العالم أي نتيجة أقل من الفوز على قرغيزستان ستكون لها عواقب وخيمة على آمال الإمارات في الظهور للمرة الثانية في كأس العالم