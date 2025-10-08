عمان تفرض التعادل السلبي على "العنابي" في الدوحة

جاءت بداية المباراة سريعة ومحمومة، حيث فرض "العنابي" سيطرة واضحة على مجريات اللعب، وبسط نفوذه على منطقة الوسط. ورغم هذا الاستحواذ الكبير، وخاصة على مستوى الكرات الثابتة (الركلات الركنية)، افتقر الأداء القطري إلى الفعالية الهجومية المطلوبة والتسديد على المرمى، حيث فشل لاعبوه في تحويل سيطرتهم إلى فرص تهديفية حقيقية. النقص الواضح في اللمسة الأخيرة والتسديد بعد الاستحواذ كان السمة الأبرز لأداء أصحاب الأرض.