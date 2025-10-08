عمان تفرض التعادل السلبي على "العنابي" في الدوحة

في ليلة كروية حماسية احتضنها ملعب جاسم بن حمد بالدوحة، خيّم التعادل السلبي على نتيجة المباراة في المواجهة المرتقبة التي جمعت المنتخبين القطري والعماني، وسط حضور جماهيري غفير أشعل مدرجات الملعب.
سيطرة قطرية بلا أنياب وتنظيم عماني صلب
جاءت بداية المباراة سريعة ومحمومة، حيث فرض "العنابي" سيطرة واضحة على مجريات اللعب، وبسط نفوذه على منطقة الوسط. ورغم هذا الاستحواذ الكبير، وخاصة على مستوى الكرات الثابتة (الركلات الركنية)، افتقر الأداء القطري إلى الفعالية الهجومية المطلوبة والتسديد على المرمى، حيث فشل لاعبوه في تحويل سيطرتهم إلى فرص تهديفية حقيقية. النقص الواضح في اللمسة الأخيرة والتسديد بعد الاستحواذ كان السمة الأبرز لأداء أصحاب الأرض.
على الجانب الآخر، ظهر "الأحمر" العماني بـتنظيم دفاعي لافت ومغاير لمستواه في مبارياته السابقة، حيث شكّل خط دفاعه حائط صد قوي أمام المحاولات القطرية. ورغم الضغط المستمر، استطاع المنتخب العماني التماسك، بل وبدأ تدريجياً في مبادلة منافسه الهجمات اعتباراً من الدقيقة 35، ليفرض سيطرته على الكرة لفترة وجيزة، مع تبادل الفريقين إضاعة عدد من الكرات الخطيرة قبل نهاية الشوط.
وشهدت الدقائق الأولى من اللقاء رفع البطاقة الصفراء الأولى في وجه اللاعب القطري محمد المناعي. كما تعرض لاعب المنتخب العماني جميل اليحمدي لإصابة أجبرته على مغادرة الملعب، ليحل محله ناصر الرواحي.
في الدقيقة (46) من الشوط الأول، ضغط العنابي بقوة وأضاع ركلة ركنية خطيرة، قبل أن ينهي حكم اللقاء مجريات الشوط بالتعادل السلبي (0-0)، مع استمرار الضغط العماني الخجول في الدقائق الأخيرة.
العنابي يفتتح الثاني بهجوم قوي، وإضاعة فرص بالجملة
دخل المنتخب القطري الشوط الثاني بعزيمة أكبر وقوة هجومية مكثفة، حيث أهدر لاعبه أكرم عفيف فرصتين قويتين كانتا كفيلتين بافتتاح التسجيل. وتبعه اللاعب إدميلسون بإضاعة فرصة ثالثة، ليضيع العنابي ثلاث تسديدات خطيرة في غضون دقائق متقاربة.
في المقابل، لم يستسلم المنتخب العماني، بل بادل العنابي الهجمات، وأضاع "الأحمر" بدوره فرصة قوية لتسجيل هدفه الأول في الدقيقة (53:19)، ليشتعل الصراع بقوة في هذا الشوط الحاسم.
صراع الإنذارات وتبديلات اللاعبين
مع احتدام المنافسة في الشوط الثاني، بدأت الأجواء تتوتر، حيث حصل "العنابي" على إنذارين إضافيين ضد المنتخب العماني، مما زاد من الضغط على لاعبي المنتخب القطري، بينما حصل المنتخب العماني على إنذاره الثاني لصالح المنتخب القطري.
ولم يتردد الجهاز الفني القطري في التدخل لتنشيط الصفوف، حيث شهدت الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء (الإثني عشر دقيقة الأخيرة) إجراء عدد من التبديلات في صفوف اللاعبين. كما شهد الشوط الثاني خروج المدافع خوخي بوعلام.
كما كانت المفاجأة بخروج النجم أكرم عفيف من أرض الملعب، بالرغم من ثقل وزنه وتأثيره في المباراة، في قرار بدا أنه رؤية فنية من المدرب لتغيير الإيقاع التكتيكي للفريق في الدقائق الحاسمة.
فرص مهدرة ونهاية حماسية
واصل المنتخب القطري مسلسل إضاعة الفرص، حيث أضاع اللاعب ميغيل بيدرو فرصة خطيرة لافتتاح التسجيل من ضربة حرة مباشرة لم يكتب لها النجاح. كما حاول محمد مونتاري، لاعب العنابي، خلق فرص بـضربات خلفية، إلا أن كل الجهود لم تُسفر عن هز الشباك.
ومع اقتراب صافرة النهاية، اشتد الصراع الحماسي في محاولة يائسة من كلا الفريقين لاقتناص هدف قاتل، لكن صلابة الدفاعات والتسرع في اللمسة الأخيرة أبقى النتيجة على حالها.
وفي خضم الهجوم القطري المستمر، برزت التدخلات الدفاعية الحاسمة من المدافع العماني أمجد الحارثي حيث قدم تدخلاً بطولياً وأخرج كرة قطرية خطيرة كانت في طريقها نحو المرمى. بالإضافة إلى حارس المرمى العماني إبراهيم المخيني الذي أكد جاهزيته بتصدٍ حاسم لـكرة كادت تدخل في مرماه، ليؤمن شباكه ويحافظ على نظافتها في لحظة فارقة، ليعلن الحكم صافرة نهاية المباراة بالتعادل السلبي.
في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى تلتقي الإمارات مع عُمان يوم السبت المقبل، في حين تلتقي قطر مع الإمارات الثلاثاء المقبل.
وتنص اللائحة على تأهل صاحب المركز الأول في كل من المجموعتين الأولى والثانية بالملحق الآسيوي لنهائيات كأس العالم، على أن ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركز الثاني من أجل خوض الدور الإقصائي من ملحق التصفيات الآسيوية، لتحديد الفريق المتأهل إلى الملحق العالمي.