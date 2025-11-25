طاقم تحكيم إماراتي دولي في دوري أبطال آسيا للنخبة

وفي إطار نفس الجولة، تم اختيار الحكم الدولي المساعد عيسى خليفة ليكون ضمن طاقم حكام الفيديو (VAR) في مباراة أخرى قوية ضمن منافسات البطولة، وهي المباراة التي ستجمع بين فريق "ماتشيدا زيلفيا" الياباني و "غانغوون" الكوري الجنوبي، والتي ستقام اليوم 25 نوفمبر.