طاقم تحكيم إماراتي دولي في دوري أبطال آسيا للنخبة

سطع اسم التحكيم الإماراتي على المستوى القاري بتكليف طاقم تحكيم دولي من دولة الإمارات العربية المتحدة بإدارة إحدى مباريات الجولة الافتتاحية لدوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025-2026، وذلك في تأكيد جديد على الثقة التي يوليها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للكفاءات التحكيمية الإماراتية.
وقاد الطاقم الحكم الدولي عادل النقبي كـ "حكم ساحة" للمباراة التي ستجمع بين فريقي "ملبورن سيتي" الأسترالي و "جوهور دارول تاكزيم" الماليزي، والتي ستقام اليوم الثلاثاء الموافق 25 نوفمبر.
تشكيل الطاقم الإماراتي:
يتألف الطاقم الإماراتي الذي يدير اللقاء من نخبة من الحكام الدوليين، وهم:
حكم ساحة: عادل النقبي
حكم مساعد 1: أحمد الراشدي
حكم مساعد 2: سبيت عبيد
حكم رابع: يحيى الملا
حكم فيديو (VAR): محمد عبيد خادم
مساعد حكم فيديو (AVAR): صقر الزعابي
مشاركة إضافية في تقنية الفيديو:
وفي إطار نفس الجولة، تم اختيار الحكم الدولي المساعد عيسى خليفة ليكون ضمن طاقم حكام الفيديو (VAR) في مباراة أخرى قوية ضمن منافسات البطولة، وهي المباراة التي ستجمع بين فريق "ماتشيدا زيلفيا" الياباني و "غانغوون" الكوري الجنوبي، والتي ستقام اليوم 25 نوفمبر.
ويُعد هذا التكليف شهادة على التطور الملحوظ في مستوى التحكيم الإماراتي والجهود المبذولة من قبل الاتحاد الإماراتي لكرة القدم لتأهيل حكام قادرين على إدارة أكبر وأهم البطولات القارية والدولية.