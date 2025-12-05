صقور الأخضر السعودي يُحلّقون بثلاثية في شباك جزر القمر

بدأ المنتخب السعودي المباراة باندفاع هجومي وضغط قوي بحثاً عن هدف مبكر، معتمداً على سرعة الأطراف وتحركات اللاعبين، في المقابل اعتمد دفاع جزر القمر على التكتل. وشهدت الدقيقة الـ12 إهدار فرصة سعودية محققة من فراس البريكان الذي سدد الكرة بعيداً بعد عرضية من أيمن يحيى. ورد منتخب جزر القمر بمرتدة خطيرة في الدقيقة الـ20 انتهت برأسية قريبة من القائم.