صقور الأخضر السعودي يُحلّقون بثلاثية في شباك جزر القمر

تمكن المنتخب السعودي من تحقيق فوز مستحق على نظيره منتخب جزر القمر بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن الجولة الثانية من منافسات كأس العرب 2025 المقامة في قطر، ليحصد "الأخضر" ثلاث نقاط ثمينة ويعزز موقعه في صدارة المجموعة.
الشوط الأول: كنو يفتتح التسجيل ويُنهي الصمود
بدأ المنتخب السعودي المباراة باندفاع هجومي وضغط قوي بحثاً عن هدف مبكر، معتمداً على سرعة الأطراف وتحركات اللاعبين، في المقابل اعتمد دفاع جزر القمر على التكتل. وشهدت الدقيقة الـ12 إهدار فرصة سعودية محققة من فراس البريكان الذي سدد الكرة بعيداً بعد عرضية من أيمن يحيى. ورد منتخب جزر القمر بمرتدة خطيرة في الدقيقة الـ20 انتهت برأسية قريبة من القائم.
أما اللحظات الأكثر جدلاً في الشوط الأول فكانت مطالبة لاعبي الأخضر بركلتي جزاء، ففي الدقيقة الـ38 طالب لاعبو المنتخب السعودي بركلة جزاء، لكن حكم المباراة أشار بمواصلة اللعب.
وفي الدقيقة الـ40 تجددت الاحتجاجات والمطالبات السعودية بركلة جزاء أخرى، مؤكدين أن فراس البريكان تعرض للمسك من القميص داخل منطقة الجزاء، إلا أن الحكم أشار مجدداً بمواصلة اللعب رغم اعتراضات اللاعبين.
واصل الأخضر هجماته رغم افتقاده للمسة الأخيرة. وقبل نهاية الشوط، وفي الدقيقة 45+3، نجح محمد كنو في ترجمة السيطرة إلى هدف التقدم برأسية متقنة بعد صناعة من النجم سالم الدوسري، لينتهي الشوط الأول بتقدم السعودية (1-0).
الشوط الثاني: هدفان مثيران وتبادل الأدوار
مع بداية الشوط الثاني، لم ينتظر السعوديون طويلاً، حيث عاد محمد كنو ليضاعف النتيجة ويسجل الهدف الثاني له وللمنتخب في الدقيقة 51، مستغلاً عرضية "على المقاس" من المتألق سالم الدوسري الذي اخترق دفاعات جزر القمر بمهارة.
عقب الهدف الثاني، حاول منتخب جزر القمر العودة للمباراة، وتمكنوا من تقليص الفارق في الدقيقة 63 عن طريق إبراهيم يوسف الذي باغت الدفاع وسدد بقوة محرزاً الهدف الأول لفريقه.
وزادت شراسة منتخب جزر القمر بعد الهدف، لكن المنتخب السعودي سرعان ما استعاد زمام المبادرة ونجح نجمه سالم الدوسري في تأكيد الفوز بالهدف الثالث في الدقيقة 76، بعد انطلاقة فردية وتلاعب بدفاعات الخصم.
بهذه النتيجة، يرفع المنتخب السعودي رصيده من النقاط ويقترب بقوة من التأهل إلى الدور التالي، بينما يبقى منتخب جزر القمر يبحث عن أولى نقاطه في البطولة.