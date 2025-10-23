شرارة الكأس تشتعل.. الوحدة والظفرة يُعلنان التحدي في دور الـ 16 من كأس رئيس الدولة

ارتفعت وتيرة الحماس قبل مواجهة الـوحدة والظفرة المرتقبة في دور الـ 16 من كأس رئيس الدولة يوم غد الجمعة، حيث تبادل مدربا ولاعبا الفريقين التصريحات النارية التي تؤكد أهمية البطولة والرغبة في التأهل، مشددين على التحديات البدنية والذهنية للمرحلة القادمة.
نادي الوحدة: تحدٍ ذهني وثقة في إسعاد الجماهير
شدد جوزيه مورايس، مدرب نادي الوحدة، على الصعوبة التي تفرضها كثافة المباريات في هذه المرحلة من الموسم، لكنه أكد على الجانب الإيجابي لوجود الفريق في أجواء المنافسات الرسمية:
"نخوض مباراة كل ثلاثة أيام تقريباً. وهذا يشكّل تحدياً كبيراً من الناحية البدنية والفنية، لكنه يمنح اللاعبين حافزاً ذهنياً ونفسياً للاستمرار في أجواء المنافسة الرسمية، وهو أمر إيجابي للغاية. بطولة خروج المغلوب تتطلب عقلية مختلفة، ولا يمكننا الاعتماد على نتائجنا السابقة لأن كل مباراة لها ظروفها الخاصة. لدينا ثقة كبيرة في لاعبينا وقدرتهم على تحقيق الفوز والتأهل، ونعتمد كثيراً على دعم جماهيرنا الذين كانوا دائماً جزءاً من قوتنا طوال الموسم."
من جانبه، أكد اللاعب فاكوندو كرو سبيزسكي على أن المنافسة في هذه البطولة تحمل طابعاً خاصاً، ووعد جماهير "أصحاب السعادة" بتقديم مستوى يليق باسم النادي: "مباراتنا أمام الظفرة في دور الـ 16 من كأس صاحب السمو رئيس الدولة لن تكون سهلة، فمباريات الكأس دائماً تحمل طابعاً خاصاً ومنافسة قوية. كأس رئيس الدولة بطولة غالية على قلوب الجميع، ونعي جيداً أهميتها. لذلك استعددنا لها من جميع الجوانب لتقديم مستوى يليق بنادي الوحدة وطموحات جماهيره. بدعم جماهيرنا الأوفياء، نمتلك الحافز والرغبة لتحقيق الفوز والتأهل، ونسعى لإسعادهم دائماً داخل المستطيل الأخضر."
نادي الظفرة: هدفنا التأهل ولا نلعب لأجل الخسارة
على الجانب الآخر ظهرت ثقة كبيرة في معسكر الظفرة، حيث أكد المدرب واللاعبون على أن المباراة فرصة لتقديم أداء أفضل لتحقيق الهدف الأغلى في البطولة.
وعبر زيليكو بيتافيتش، مدرب نادي الظفرة، عن طموح فريقه وتأكيده على الإيمان بقدرات لاعبيه: "هدفنا هو الذهاب إلى أبعد مدى في هذه البطولة، أؤمن بقدرات لاعبي، وأثق أنهم سيقدمون أداء أفضل من لقائنا الأخير أمام الوحدة في دوري أدنوك للمحترفين. ونطمح لتحقيق هدفنا في أغلى البطولات، وسنقاتل من أجل التأهل للمرحلة القادمة، فنحن لا نلعب من أجل الخسارة."
وفي السياق ذاته، شدد اللاعب محسن الريجة على اختلاف طبيعة مباريات الكؤوس عن مباريات الدوري، مؤكداً على عزم فريقه لتقديم أداء قوي رغم العوامل التي قد تصب في صالح المنافس وقال: "ندرك أهمية المباراة، فهي تأتي ضمن بطولة غالية على قلوب جميع من يعيشون على أرض الإمارات. مباريات الكؤوس تختلف بطبيعتها عن مباريات الدوري من حيث الطموح والتكتيك، وندخل اللقاء بعزم على الظهور بصورة أفضل من مباراتنا السابقة أمام الوحدة، رغم قوة المنافس وأفضليته بعاملي الأرض والجمهور."
تعد هذه المواجهة بمثابة تحدٍ حقيقي لكلا الفريقين، ليس فقط لتأمين بطاقة العبور إلى ربع النهائي، ولكن لإثبات الأحقية بالتقدم في البطولة الأغلى على المستوى المحلي.