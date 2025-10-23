شرارة الكأس تشتعل.. الوحدة والظفرة يُعلنان التحدي في دور الـ 16 من كأس رئيس الدولة

وفي السياق ذاته، شدد اللاعب محسن الريجة على اختلاف طبيعة مباريات الكؤوس عن مباريات الدوري، مؤكداً على عزم فريقه لتقديم أداء قوي رغم العوامل التي قد تصب في صالح المنافس وقال: "ندرك أهمية المباراة، فهي تأتي ضمن بطولة غالية على قلوب جميع من يعيشون على أرض الإمارات. مباريات الكؤوس تختلف بطبيعتها عن مباريات الدوري من حيث الطموح والتكتيك، وندخل اللقاء بعزم على الظهور بصورة أفضل من مباراتنا السابقة أمام الوحدة، رغم قوة المنافس وأفضليته بعاملي الأرض والجمهور."