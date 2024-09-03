شباب الأهلي يهزم عجمان 2-1 ويواصل سلسلة انتصاراته
واصل شباب الأهلي سلسلة انتصاراته بفوز مثير بنتيجة 2-1 على عجمان، في مباراة جمعت الفريقين على استاد راشد بن سعيد مساء الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من دوري أدنوك للمحترفين الإماراتي للموسم 2024-2025.
وافتتح "بوغدان بلانيتش" التسجيل لشباب الأهلي في الدقيقة 26 برأسية متقنة بعد تنفيذ مثالي لركلة ثابتة، مما وضع الفريق في المقدمة مبكراً. وفي الدقيقة 68، ضاعف "سردار أزمون" النتيجة بتسديدة دقيقة من داخل منطقة الجزاء بعد تحكم ممتاز بالكرة.
ورغم تقدم الفريق الضيف بهدفين، لم يستسلم فريق عجمان حيث قلص "جونيور فليمينغز" الفارق بعد أربع دقائق فقط من هدف "أزمون"، بتسجيله هدفاً برأسية قوية، ما أشعل حماس الفريق والجماهير.
وشهد الشوط الأول الكثير من الإثارة، حيث كاد فريق عجمان أن يتقدم في الدقيقة 11 بتسديدة قوية من "هيكل الشيخاوي"، لكن حارس شباب الأهلي، "حسن حمزة"، تصدى لها ببراعة ليحافظ على شباكه نظيفة. كما شهدت نهاية الشوط الأول لحظة جدلية عندما تم احتساب ركلة جزاء لعجمان، لكن الحكم ألغى القرار بعد مراجعة تقنية الفار (VAR).
في الشوط الثاني، واصل شباب الأهلي فرض سيطرته على المباراة، ورغم إلغاء هدف آخر لسردار أزمون بداعي التسلل، تمكن الفريق من الحفاظ على تقدمه حتى النهاية بفضل دفاعه القوي. بالمقابل، حاول عجمان العودة في المباراة، لكن محاولاته المتكررة باءت بالفشل أمام الدفاع الصلب لشباب الأهلي.
بفضل هذا الانتصار، رفع شباب الأهلي رصيده إلى ست نقاط، ليصعد إلى المركز الثالث في جدول الترتيب، بينما بقي عجمان دون نقاط في المركز الحادي عشر.
وفي مباراة أخرى، واصل النصر مسيرته القوية في الدوري بفوز كبير 4-1 على بني ياس في استاد آل مكتوم. أحرز أهداف النصر كل من "عادل تاعرابت" و"عثمان بوسعيد"، "علي مبخوت" و"عبد الله توريه"، بينما سجل "يوسف نياكاتي" الهدف الوحيد لبني ياس.
أما نادي الجزيرة، فقد تجاوز بدايته المخيبة بفوزه على العروبة الصاعد حديثاً بنتيجة 2-0، حيث أحرز "ربيع" الهدف الأول برأسية في الدقيقة 45 بعد تمريرة متقنة من "محمد النني".
وفشل الجزيرة في استغلال العديد من الفرص الواضحة التي سنحت له، خاصة في الشوط الأول الذي سيطر فيه على مجريات اللعب.
بعد مرور جولتين، يتصدر النصر جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، بينما يتقدم نادي دبي على الشارقة صاحب المركز الثاني (ست نقاط) وشباب الأهلي صاحب المركز الثالث (ست نقاط) بفارق الأهداف. بينما يحتل الوصل المركز السادس بعد فوزه الصعب على دبا الحصن 1-0.