شباب الأهلي يهزم عجمان 2-1 ويواصل سلسلة انتصاراته

وشهد الشوط الأول الكثير من الإثارة، حيث كاد فريق عجمان أن يتقدم في الدقيقة 11 بتسديدة قوية من "هيكل الشيخاوي"، لكن حارس شباب الأهلي، "حسن حمزة"، تصدى لها ببراعة ليحافظ على شباكه نظيفة. كما شهدت نهاية الشوط الأول لحظة جدلية عندما تم احتساب ركلة جزاء لعجمان، لكن الحكم ألغى القرار بعد مراجعة تقنية الفار (VAR).