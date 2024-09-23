شباب الأهلي يهزم الوحدة 5-4 ويتصدر مؤقتاً
حقق شباب الأهلي فوزاً دراماتيكياً على الوحدة بنتيجة 5-4 في مباراة لا تنسى في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، مساء الأحد.
وشهدت المباراة المثيرة التي شهدت تسجيل تسعة أهداف فوز شباب الأهلي على الوحدة بثلاث مباريات متتالية، ليرفع رصيده إلى تسع نقاط ويتقدم مؤقتاً على الوحدة في صدارة الترتيب. ورغم الجهد الكبير الذي بذله الوحدة، إلا أنه بقي عند ست نقاط بعد هذه المباراة المثيرة.
بدأت المباراة بقوة حيث منح عمر خريبين الوحدة التقدم مبكراً بضربة رأس بعد دقيقتين و22 ثانية فقط، ليمثل ثاني أسرع هدف في تاريخ المواجهات المباشرة بينهما، خلف هدف إسماعيل مطر الذي جاء بعد دقيقتين و16 ثانية في عام 2008.
ورد شباب الأهلي سريعاً ليقلب المباراة رأساً على عقب بهدفين سريعين، حيث أدرك سردار أزمون التعادل في الدقيقة السابعة من هجمة مرتدة سريعة، وبعدها بست دقائق سجل يوري سيزار الهدف الثاني لشباب الأهلي في الدقيقة 13.
وأدرك عمر خريبين التعادل للوحدة بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 33، وكان تأثير خريبين واضحاً، حيث سجل الآن الأهداف الثلاثة الأخيرة للوحدة أمام شباب الأهلي في الدوري الإماراتي للمحترفين.
وقبل نهاية الشوط الأول بقليل، سجل أزمون الهدف الثاني لصالح شباب الأهلي، ليعيدهم إلى المقدمة بتسديدة أرضية في الوقت بدل الضائع (45+3).
وواصل الوحدة الضغط، وأكمل خريبين ثلاثيته في الدقيقة 81 بتسديدة قوية من عرضية، لتصبح النتيجة 3-3، وبدا أن المباراة في طريقها لنهاية مثيرة.
وفي الدقائق الأخيرة من المباراة، نجح شباب الأهلي في تحقيق الفوز، حيث سجل البديل مؤنس دبور هدفين حاسمين في الدقيقتين 87 و90، ليتقدم شباب الأهلي بنتيجة 5-3.
سجل لوكاس بيمينتا الهدف الرابع للوحدة في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع (90+4)، لكن ذلك لم يكن كافياً لمنع شباب الأهلي من حصد النقاط الثلاث في واحدة من أكثر المباريات متعة هذا الموسم.
وفي ذات السياق، حقق خورفكان فوزاً مثيراً على العروبة بنتيجة 2-1 في مباراة مثيرة أقيمت اليوم الأحد على ستاد دبا.
وتقدم خورفكان بهدف مبكر في الدقيقة 12 عن طريق جوناتان فييرا من ركلة جزاء، لكن العروبة رد بقوة وتعادل قبل نهاية الشوط الأول مباشرة عن طريق محمد رضا من ركلة حرة رائعة في الوقت بدل الضائع، مسجلاً الهدف رقم 100 للاعب إيراني في تاريخ الدوري.
ورغم الضغط المتواصل من جانب العروبة في الشوط الثاني، نجح خورفكان في حسم الفوز في الدقيقة 92 بهدف متأخر عن طريق ماتيوس دي أندرادي.
انتهت البداية المثالية لفريق النصر تحت قيادة المدرب ألفريد شرودر عندما عوض الوصل تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على استاد زعبيل في مباراة ديربي بر دبي اليوم السبت.