شباب الأهلي يهزم الوحدة 5-4 ويتصدر مؤقتاً

وشهدت المباراة المثيرة التي شهدت تسجيل تسعة أهداف فوز شباب الأهلي على الوحدة بثلاث مباريات متتالية، ليرفع رصيده إلى تسع نقاط ويتقدم مؤقتاً على الوحدة في صدارة الترتيب. ورغم الجهد الكبير الذي بذله الوحدة، إلا أنه بقي عند ست نقاط بعد هذه المباراة المثيرة.