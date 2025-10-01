شباب الأهلي الإماراتي ينهي أحلام الاتحاد السعودي بفوز ثمين

نجح فريق شباب الأهلي الإماراتي في تحقيق فوز مهم خارج أرضه على نظيره الاتحاد السعودي بهدف نظيف، يوم الثلاثاء على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الثانية من منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.
سجل سعيد عزت الله هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 40 بضربة رأس متقنة بعد ركلة ركنية نفذها فيدريكو كارتابيا، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة. شهدت المباراة تبادلًا في السيطرة بين الفريقين مع فرص هجومية من الطرفين، حيث أظهر شباب الأهلي قوة في الدفاع وتصدي حارسهم بريدراغ رايكوفيتش لعديد من المحاولات الخطيرة، بينما لم ينجح الاتحاد في اختراق دفاعات الضيوف رغم محاولاته المتعددة، ومنع الحكم هدفًا للاتحاد بداعي التسلل في الدقيقة 60.
وبهذا الانتصار، رفع شباب الأهلي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الخامس، بينما بقي الاتحاد بدون نقاط في المركز الحادي عشر، مع استمرار أزمات الفريق السعودي في البطولة. وتستمر المنافسات في الجولة الثالثة يومي 20 و21 أكتوبر مع مواجهات مهمة تشمل فرقًا من السعودية والإمارات والعراق وقطر.
أكد البرتغالي باولو سوزا، المدير الفني لشباب الأهلي، أن فريقه كان يستحق النقاط الثلاث عن جدارة، مُعربًا عن فخره العارم بالأداء الذي قدمه لاعبوه في مستهل رحلتهم القارية.
وقال سوزا عقب اللقاء: "أنا فخور بأداء اللاعبين. روح الفريق التي بُنيت منذ الموسم الماضي كانت واضحة. الأهم كان فهم اللاعبين للاستراتيجية الفنية في هذه المباراة الاستثنائية وغير العادية، التي جمعت بين بطلين للدوري".
وأشار المدرب إلى سيطرة فريقه المطلقة على مجريات الشوط الأول، مُشددًا على عقلية المنافسة التي يتمتع بها اللاعبون في البطولة الآسيوية. واعترف سوزا بالتراجع البدني الذي طرأ على فريقه في الشوط الثاني، ما سمح للاتحاد بالتقدم، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى إضاعة فرص محققة كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة.
على الجانب الآخر، اعتبر حسن خليفة، مدرب الاتحاد الجديد في أول اختبار له خلفًا للفرنسي لوران بلان، أن فريقه كان يستحق الخروج بنتيجة إيجابية بعد التحسن الملحوظ في الشوط الثاني.
وأوضح خليفة أن الفريق بدأ اللقاء "بكرة بطيئة" في الشوط الأول، قبل أن يتحسن الأداء في الشوط الثاني بدخول البدلاء الذين أظهروا روحًا قتالية وشراسة، رغم أن التبديلات العديدة التي أجريت لقلب النتيجة لم تُسعفهم.
وكشف خليفة عن دوافع تبديلاته الهجومية والتحركات التكتيكية التي قام بها، لزيادة الفاعلية، ومنها الدفع بأحمد الغامدي في مركز الظهير الأيمن وتغيير مراكز الأجنحة بين موسى ديابي وروجر، قائلاً: "التغيير عمل بشكل جيد لكنه لم يكن ناجحًا تمامًا". واختتم مدرب الاتحاد تصريحاته مؤكدًا أن الفريق، بصفته بطلاً، سيعمل بجد خلال فترة التوقف المقبلة للعودة بمستوى أفضل.