شاهد: اللمسات الأخيرة لمنتخب الإمارات تحت 17 عاماً قبل تحدي كوستاريكا اليوم

يفتتح منتخب الإمارات الوطني للناشئين تحت 17 عاماً اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025 مشواره في نهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً قطر 2025 بمواجهة منتخب كوستاريكا ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة.
تنطلق المباراة المرتقبة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات على الملعب رقم 8 عادل عبدالله في مجمع أسباير بمدينة الريان القطرية وهي أولى مباريات المنتخب في البطولة الموسعة التي تقام بمشاركة 48 منتخباً.
يأمل لاعبو منتخب الناشئين بقيادة الجهاز الفني في تحقيق انطلاقة قوية والحصول على نقاط المباراة لتعزيز آمالهم في التأهل إلى الدور الثاني دور الـ 32 من المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً كرواتيا والسنغال.
الجدير بالذكر أن مشاركة الإمارات الحالية هي الظهور الرابع للمنتخب في تاريخ البطولة ويسعى اللاعبون الشباب لتقديم أداء مشرف يعكس تطور الكرة الإماراتية في الفئات السنية.