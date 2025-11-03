شاهد: اللمسات الأخيرة لمنتخب الإمارات تحت 17 عاماً قبل تحدي كوستاريكا اليوم

تنطلق المباراة المرتقبة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات على الملعب رقم 8 عادل عبدالله في مجمع أسباير بمدينة الريان القطرية وهي أولى مباريات المنتخب في البطولة الموسعة التي تقام بمشاركة 48 منتخباً.