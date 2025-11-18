شاهد.. تصفيات المونديال: جاهزية "الأبيض" لمواجهة العراق المصيرية

اختتم المنتخب الوطني الإماراتي الأول لكرة القدم تحضيراته للمباراة المرتقبة أمام شقيقه المنتخب العراقي، حيث أجرى "الأبيض" حصته التدريبية الأخيرة مساء أمس (الاثنين) على ملعب البصرة الدولي، بقيادة المدرب الروماني كوزمين أولاريو وجهازه المساعد، وبمشاركة جميع اللاعبين.
ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان اليوم على ملعب البصرة الدولي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، ضمن إياب الدور الإقصائي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.
وشهد التمرين حضور ومتابعة عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، يتقدمهم عبدالله ناصر الجنيبي النائب الأول لرئيس الاتحاد، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، وعدد من الأعضاء والأمين العام للاتحاد محمد عبدالله هزام الظاهري.
كوزمين أولاريو
تحدث كوزمين أولاريو، المدير الفني لمنتخب الإمارات، قبل المباراة عن أهمية اللقاء قائلاً: "نحن أمام مباراة مهمة، وواعون للصعوبات التي قد نواجهها. لذا نعمل على تصحيح السلبيات التي ظهرت في الفترة الماضية، والجميع متفهم لهذا الأمر."
وأضاف كوزمين مقدماً شكره للعراقيين: "نشكر العراقيين على حفاوة الاستقبال، ونتوقع حضوراً جماهيرياً كبيراً غداً. وبالطبع هم يمتلكون أفضلية اللعب على ملعبهم، لكن في النهاية الملعب فيه 11 لاعباً ضد 11 لاعباً، وكل الفرق تمر بهذه الصعوبات. لدينا الطموح والرغبة للوصول إلى المونديال، والأهم هو كيف نتعامل مع مثل هذه الضغوط."
خالد عيسى
من جانبه، وصف خالد عيسى، حارس مرمى المنتخب الوطني، المباراة بـ "مباراة العمر"، مؤكداً: "أشكر الأشقاء العراقيين على حفاوة الاستقبال، المباراة لا تقبل القسمة على اثنين، ونحن نحترم المنتخب العراقي جداً، لكن منتخبنا طموح ويعرف تماماً ما يريد."
ووجه عيسى رسالة حماسية للجماهير: "بإذن الله سنعود إلى الوطن سعيداً، ولن نخيّب ثقتكم طوال المباراة وسنلعب حتى آخر دقيقة بحماسٍ وتماسكٍ. سنبذل كل ما نملكه من أجل تحقيق هدفنا."
مسار التأهل الآسيوي نحو مونديال 2026
المنتخب الفائز اليوم سيذهب ليمثل قارة آسيا في الملحق العالمي، وهو بطولة مصغرة تشارك فيها 6 منتخبات من 5 قارات مختلفة، للتنافس على آخر مقعدين في مونديال 2026.
سيلعب ممثل آسيا ضد منتخب من قارة أخرى (على الأرجح من الكونكاكاف - أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي)، والفائز في النهاية يحجز مقعده في كأس العالم 2026.