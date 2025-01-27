"سيلفستر": 5 استراتيجيات لعودة مانشستر يونايتد إلى القمة
خلال الفترة القصيرة التي عملت فيها على كتابة هذا المقال، مرّ فريق "مانشستر يونايتد" بالكثير من التقلبات.
يلعب الفريق بأداء قوي أمام "مانشستر سيتي" و"ليفربول"، ولكنه يبدو وكأنه ينافس على النجاة من السقوط عند مواجهة فرق أخرى.
ومرة أخرى، حقق الفريق فوزاً صعباً بنتيجة 1-0 على "فولهام" يوم الأحد الماضي، بفضل هدف متأخر سجله “ليساندرو مارتينيز”. ومع ذلك، بدا الفريق مجدداً يفتقر إلى الإبداع والحلول على أرض الملعب.
لذا قررت هذا الأسبوع أن أحاول تحديد الاستراتيجيات الخمس الرئيسية التي يتعين على يونايتد اتباعها من أجل العودة إلى طريق النجاح.
أخلاقيات العمل والانضباط
النادي في حالة من الفوضى، والسبب الرئيسي وراء ذلك هو الافتقار إلى العمل الجاد والانضباط، وهو ما يحتاج إلى إصلاحه على الفور. في فترة وجودي في "أولد ترافورد" كان هذا أمراً غير قابل للتفاوض، حيث يمكنك أن تمتلك كل المواهب في العالم، ولكن ستفشل بدون أخلاقيات العمل. يجب أن تترسخ هذه الأخلاق في النادي من أعلى إلى أسفل.
اللاعبون السابقون وثقافة النادي
لا يزال "دارين فليتشر" مشاركاً في الفريق، لكن النادي ارتكب خطأ بعدم إشراك المزيد من اللاعبين السابقين - العديد منهم جاهزون وحاصلون على شارات تدريب. النجاح يولد النجاح ووجودهم في النادي سيعمل على تطوير الثقافة الصحيحة وهذا حل سهل في نظري.
استثمار الأكاديمية
لقد أنفق النادي ثروة طائلة على صفقات انتقال فاشلة. وما عليك إلا أن تنظر إلى الطريقة التي يحاولون بها التخلص من "أنتوني" كمثال على ذلك. لا داعي للضغط على زر الذعر بشأن الاستثمار، بل يتعين عليهم بدلاً من ذلك الاستثمار في الشباب. وسيفهم المشجعون في "أولد ترافورد" هذه الاستراتيجية ويدعمونها. فاللاعبون الشباب يريدون اللعب لمانشستر يونايتد، لكنهم بحاجة إلى الاستثمار بسرعة.
الاستقرار
إن مانشستر يونايتد نادٍ يطالب بالنجاح، ولكن هذا الموقف لن يحل المشكلة في الأشهر المقبلة. وسيستغرق الأمر عدّة سنوات، ولكي يحدث ذلك، يتعين عليك أن تمتلك استراتيجية وأن تتبعها. هل ستواجه عقبات كبيرة في الطريق؟ بالتأكيد. ولكن مشجعي مانشستر يونايتد أذكياء ومخلصون ـ وإذا علموا بوجود خطة فسيدعمونها. وإذا شاهدوا العمل الجاد فسيدركون أنهم سيخسرون في بعض المباريات. لقد كان النادي غير مستقر لأكثر من عقد من الزمان الآن، ولابد أن يتوقف هذا.
دعم المدرب
من الواضح أن "أموريم" يحظى بدعم المسؤولين التنفيذيين، ولكن إلى متى سيستمر هذا الدعم؟ بغض النظر عمّا قد يحدث، فإنه يحتاج إلى الوقت الكافي لإجراء التغييرات نحو الأفضل. لقد تولى العديد من المدربين في يونايتد منذ السير "أليكس فيرجسون" مهمة إقالة المدربين في اللحظة التي ساءت فيها الأمور. وإذا حدث هذا مرة أخرى، فإن الأمور سوف تزداد سوءاً. إن أموريم شاب ومتقدم تكتيكياً ومن الواضح أنه يتمتع بالشخصية القوية اللازمة لإدارة الأمور في أولد ترافورد. امنحوه الوقت الكافي لإظهار أنه فائز أيضاً.
(فاز المدافع الفرنسي السابق ميكائيل سيلفستر بخمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر يونايتد. وكان أيضاً ضمن فريق يونايتد الذي فاز بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2008)