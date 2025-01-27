"سيلفستر": 5 استراتيجيات لعودة مانشستر يونايتد إلى القمة

النادي في حالة من الفوضى، والسبب الرئيسي وراء ذلك هو الافتقار إلى العمل الجاد والانضباط، وهو ما يحتاج إلى إصلاحه على الفور. في فترة وجودي في "أولد ترافورد" كان هذا أمراً غير قابل للتفاوض، حيث يمكنك أن تمتلك كل المواهب في العالم، ولكن ستفشل بدون أخلاقيات العمل. يجب أن تترسخ هذه الأخلاق في النادي من أعلى إلى أسفل.