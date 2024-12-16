"سيلفستر" وحكايات الأعياد في مانشستر يونايتد تحت قيادة السير "أليكس فيرجسون"
طرحت العديد من التساؤلات حول طبيعة الحياة خلف الأضواء في أولد ترافورد تحت قيادة الأسطورة السير أليكس فيرجسون.
سأشارككم بعض من تلك الذكريات طوال الموسم، ولكنني أعتقد أن استرجاع ذكريات الأعياد مع مانشستر يونايتد قد يقدم لكم فكرة عن بعض العوامل التي ساهمت في نجاحنا.
عندما انضممت إلى يونايتد، لم أكن أعلم كيف سيكون جدول المباريات في فترة الأعياد – وعندما اكتشفت أننا سنلعب جولة "بوكسينغ داي" (Boxing Day) كل عدة أيام، كانت دهشتي كبيرة!
ولكن ما كان واضحاَ هو أن السير أليكس كان يعاملنا كراشدين ويتيح لنا فرصة الاحتفال مع العائلة والأصدقاء في الأوقات المناسبة. أتذكر في السنة الأولى كيف جاء "آندي كول" و"دوايت يورك" إلى منزلي لتناول العشاء، وكان لذلك دور كبير في مساعدتي على التكيف.
كما حرص المدرب على أن أحصل على ديك رومي كبير كهدية لطبخه في عيد الميلاد، وكان وصوله إلى منزلي مفاجأة كبيرة لي.
كانت روح الفريق في يونايتد عظيمة، ومع كثرة المباريات في ديسمبر، قضينا وقتاً طويلاً معاً، وأعتقد أن هذا الترابط كان له دور رئيسي في نجاحنا. لم يُستثنَ أحد، وكنا دائماً نساند بعضنا.
تم تنظيم حفل عيد الميلاد الشهير لكرة القدم الإنجليزية في يونايتد من قبل كول ويورك وجاري نيفيل - ولا أظن أن هناك أي شخص في تاريخ كرة القدم يمكنه تنظيم حفلة مثل يورك.
لم أكن أتطلع إلى جلسة التدريب في يوم عيد الميلاد في أول موسم لي، لكن المدرب فعل كل ما بوسعه لجعل التجربة أكثر متعة، مما خفف عنا الضغط في وقت حاسم.
كانت تلك أحد الجوانب الرئيسية في مهاراته في التعامل مع اللاعبين، حيث كان يدرك تماماً أننا نواجه تحدياً مزدوجاً، بحيث علينا إسعاد أسرنا بالإضافة إلى الفوز بالمباريات.
في يونايتد، كانت لدينا سمعة بأننا نقدم أفضل أداء في النصف الثاني من الموسم، لكن عندما أتذكر تلك الفترات في الأعياد، أرى أننا فزنا بالألقاب في تلك الأوقات عبر الفوز في المباريات والتعادل في أخرى كان من الممكن أن نخسرها.
في بعض الأحيان لا تكون كرة القدم دائماً جميلة، ولكن عليك الخروج وإنجاز المهمة.
هناك دائماً جدال في هذا الوقت من العام حول ما إذا كان ينبغي لكرة القدم الإنجليزية أن تحصل على عطلة شتوية مثل بقية أوروبا، لكن هذا تقليد يجعل الدوري الإنجليزي الممتاز مثيراً للغاية. إنه أمر فريد من نوعه حيث يتوجه الناس إلى المباريات طوال فترة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة حيث الأجواء دائماً مذهلة.
ويجب أن يكون الحل الوسط هو إيقاف المباريات خلال أول أسبوعين من شهر يناير لمنح اللاعبين قسطاً من الراحة قبل الدخول في النصف الثاني من الموسم.
ولكن قدوم عيد الميلاد بدون الدوري الإنجليزي الممتاز سيكون أشبه بالاحتفال بعيد الميلاد دون ديك رومي!
فاز المدافع الفرنسي السابق ميكائيل سيلفستر بخمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر يونايتد. وكان أيضاً عضواً في فريق يونايتد الذي فاز بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2008.