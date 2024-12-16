"سيلفستر" وحكايات الأعياد في مانشستر يونايتد تحت قيادة السير "أليكس فيرجسون"

هناك دائماً جدال في هذا الوقت من العام حول ما إذا كان ينبغي لكرة القدم الإنجليزية أن تحصل على عطلة شتوية مثل بقية أوروبا، لكن هذا تقليد يجعل الدوري الإنجليزي الممتاز مثيراً للغاية. إنه أمر فريد من نوعه حيث يتوجه الناس إلى المباريات طوال فترة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة حيث الأجواء دائماً مذهلة.