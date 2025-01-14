"سيلفستر": كأس الاتحاد الإنجليزي يستعيد هيبته بمواجهة "مانشستر يونايتد" و"آرسنال"
شهد هذا الأسبوع جولة كلاسيكية من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في إنجلترا، حيث حاول فريقان صغيران تحقيق مفاجآت على حساب أندية شهيرة، وفي حالة "مانشستر يونايتد" ضد "آرسنال"، كانت هناك مواجهة تضم اثنين من أشهر الأسماء في البلاد.
كما يعلم الكثير من الناس، لقد لعبت لكل من مانشستر يونايتد وأرسنال ولا زلت أشعر بمشاعر كبيرة تجاههما بعد اعتزالي.
أنا أحب كأس الاتحاد الإنجليزي، وأتذكر عندما كنت صغيراً كنت أشاهد المباريات في فرنسا، ففي تلك الأيام لم يكن الدوري الإنجليزي يُذاع ولكن كانت تُذاع مباريات الكأس.
بالعودة إلى هذه المباراة، كان من دواعي سروري أن أرى يونايتد يلعب بشكل جيد مرة أخرى بعد أدائه ضد ليفربول الأسبوع الماضي. يمكنك أن ترى أن اللاعبين يفهمون النظام الجديد للمدرب وكانوا رائعين في الدفاع. لن أقول إنهم قد اجتازوا المنعطف أخيراً لأن هناك الكثير من الحديث عن ذلك في السنوات الأخيرة. لكن دعنا نقول فقط أن هذا تقدم.
سيشعر آرسنال بالانزعاج من الخروج من الكأس، لكن لديه مشكلة أكبر ستسبب له مشكلة في الدوري وهي عدم تسجيل أهداف كافية. لقد رأينا الكثير من الفرص التي تم خلقها ضد يونايتد كلاعبين مثل كاي هافرتز لم يستغلوها وأعتقد أن ميكيل أرتيتا يجب عليه الآن التفكير حقاً في جلب مهاجم في فترة الانتقالات في يناير.
لن يكون الأمر سهلاً، والدفة الآن لصالح ليفربول كما هو الحال الآن، لذا سيأمل جماهير أرسنال أن يتمكن المسؤولون في النادي من تحقيق معجزة في موسم الانتقالات.
أعتقد أن كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم استعاد بعض الهيبة التي كان يتمتع بها في المواسم الأخيرة، وكثيراً ما أصبح بمثابة نقطة انطلاق للفرق للمضي قدماً والفوز بألقاب أكثر أهمية.
سيخبرك أي لاعب أن الهدف الأساسي هو الفوز بالميداليات، لذلك في نهاية مسيرتك سيكون لديك إنجازات حقيقية يمكنك الرجوع إليها والاستمتاع بها.
إنه قول مأثور لكن لا أحد يتذكر من جاء في المركز الثاني، وأعتقد أن كل الفرق هذا الموسم ستكون حريصة على الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي، وهذا يمكن أن يمنحهم الدافع لتحقيق المزيد في المواسم المقبلة.
هناك الكثير من التاريخ مع هذه الكأس، بحيث أن ميدالية الفائز هي شيء يجب أن يفخر به حقاً. أتذكر عندما كنت في يونايتد، كان علينا الانسحاب في إحدى المواسم للعب في كأس العالم للأندية في البرازيل، وكان هناك غضب شعبي واسع!
ما هو اختياري في هذه المرحلة المبكرة؟
أعتقد أن يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول سيكونون جميعهم حريصين على الفوز بالكأس في ويمبلي في مايو/أيار، وبالنسبة لي سأختار واحداً منهم.
(فاز المدافع الفرنسي السابق ميكائيل سيلفستر بخمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر يونايتد. وكان أيضاً ضمن فريق يونايتد الذي فاز بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2008)