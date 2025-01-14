"سيلفستر": كأس الاتحاد الإنجليزي يستعيد هيبته بمواجهة "مانشستر يونايتد" و"آرسنال"

بالعودة إلى هذه المباراة، كان من دواعي سروري أن أرى يونايتد يلعب بشكل جيد مرة أخرى بعد أدائه ضد ليفربول الأسبوع الماضي. يمكنك أن ترى أن اللاعبين يفهمون النظام الجديد للمدرب وكانوا رائعين في الدفاع. لن أقول إنهم قد اجتازوا المنعطف أخيراً لأن هناك الكثير من الحديث عن ذلك في السنوات الأخيرة. لكن دعنا نقول فقط أن هذا تقدم.