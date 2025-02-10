"سيلفستر": دروس من كأس الاتحاد الإنجليزي وأسرار النجاح في اللحظات الحاسمة
لقد كان أسبوعاً رائعاً آخر من منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في إنجلترا مع كل العناصر التي تجعل هذه المنافسة مميزة للغاية.
كما قلت من قبل، فإن لها مكانة خاصة في قلبي، لأننا عندما كنا صغاراً لم تكن مباريات الدوري تُذاع على شاشة التلفزيون، وكانت مباريات الكأس فقط تُذاع على الهواء مباشرة.
لحسن الحظ، عندما كنت في مانشستر يونايتد لم أتعرض أبدًا لهزيمة أمام فريق من الدوريات الأدنى - عندما حدث ذلك ضد إكستر لم أكن ألعب.
ولكن علم النفس المتعلق بمواجهة فريق يعتبر أقل شأناً ليس بالأمر السهل على الإطلاق. فعقلك يخبرك بأن الفوز يجب أن يكون بمثابة نزهة في الحديقة، وهذا ينتقل إلى جسدك ولا تملك الأدرينالين. ومن الأهمية بمكان أن تفهم أن هؤلاء اللاعبين الذين يخوضون مواجهتك هي مباراة حياتهم وأنك بحاجة إلى الاستعداد بنفس القدر الذي تستعد به لمباراة في الدوري الكبير.
شهدت بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم نهاية هذا الأسبوع كل شيء وكانت لتكون بمثابة متعة كبيرة لأي مشجع لكرة القدم - مع القتل الضخم، والفائزين في اللحظات الأخيرة والأهداف الوفيرة.
لقد خرج العديد من الفرق الكبيرة التقليدية الآن، وهو ما يفتح الباب حقًا، وعادةً ما تنظر إلى الأمر وتقول إن الكأس ستتجه إلى الاتحاد في شهر مايو.
أعتقد أن مانشستر سيتي سيقترب من التأهل، وربما يصل يونايتد إلى استاد ويمبلي مرة أخرى. ولكن من المؤكد أن مانشستر سيتي استخدم كل الحظ الذي عاناه في بطولة الكأس العام الماضي في الدور قبل النهائي ضد كوفنتري، وربما يفشل هذا الموسم ما لم يتحسن مستواه بشكل كبير.
إذا نظرنا إلى بقية الفرق المتبقية، فإن بورنموث هو الفريق الذي يبرز كفريق جديد قد يحصل على اسمه في الكأس الشهيرة. إنهم مدربون جيدًا، ولديهم بعض اللاعبين ذوي الجودة للفوز بالمباريات وهم متعطشون جدًا للنجاح. لقد تغلب ليفربول عليهم ولكن كانت مباراة متقاربة وصعبة وإذا تم اختيارهم في القرعة الصحيحة فإنهم لديهم فرصة كبيرة.
النقطة الأخيرة التي أريد أن أتحدث عنها هذا الأسبوع تتعلق بانتقال ماركوس راشفورد من مانشستر يونايتد إلى أستون فيلا.
كان لا بد من حدوث ذلك لأن الوضع بالنسبة له في أولد ترافورد كان ساماً وكان يؤذي جميع المعنيين به.
هل هو جيد بما يكفي ليُنظر إليه باعتباره لاعبًا من الطراز الأول؟ أعتقد أنه على الرغم من أنه يبلغ من العمر 27 عامًا، إلا أننا لا نزال لا نعرف إجابة هذا السؤال. لقد كان موسمًا رائعًا حيث تدفقت الأهداف ولعب مباريات رائعة بين الحين والآخر. كان ثباته بمثابة لاعب يبدأ للتو مسيرته المهنية - وليس لاعبًا دوليًا في إنجلترا.
أتمنى أن يقدم أداءً جيدًا مع فيلا، ولكن بالنظر إلى لاعبي يونايتد السابقين مثل بول سكولز وريان جيجز، فإن الثبات في الأداء هو ما جعل منهم أساطير.
من المؤكد أن ماركوس سيعلم أن هذه هي فرصته الأخيرة لإثبات خطأ المشككين، وهناك موهبة هناك وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى ما إذا كان هو أو يونايتد من سينتهي به الأمر إلى الندم على الطريقة التي سارت بها الأمور.
(فاز المدافع الفرنسي السابق ميكائيل سيلفستر بخمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر يونايتد. وكان أيضًا جزءًا من فريق يونايتد الذي فاز بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2008)