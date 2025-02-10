"سيلفستر": دروس من كأس الاتحاد الإنجليزي وأسرار النجاح في اللحظات الحاسمة

هل هو جيد بما يكفي ليُنظر إليه باعتباره لاعبًا من الطراز الأول؟ أعتقد أنه على الرغم من أنه يبلغ من العمر 27 عامًا، إلا أننا لا نزال لا نعرف إجابة هذا السؤال. لقد كان موسمًا رائعًا حيث تدفقت الأهداف ولعب مباريات رائعة بين الحين والآخر. كان ثباته بمثابة لاعب يبدأ للتو مسيرته المهنية - وليس لاعبًا دوليًا في إنجلترا.