سيلفستري: "آرسنال" بحاجة إلى سحر عيد الميلاد للبقاء في المنافسة على اللقب

باختصار شديد! لقد لعبت قليلاً للحفاظ على لياقتي البدنية، وقد فوجئ المنافسون بالتأكيد عندما خرجت. ولكن لكي نكون منصفين، كان نيكولا أنيلكا يلعب أيضًا في ذلك الوقت، لذا كما هو الحال دائمًا في دبي، لا أحد يعرف أبدًا ما قد يحدث!