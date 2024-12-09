سيلفستري: "آرسنال" بحاجة إلى سحر عيد الميلاد للبقاء في المنافسة على اللقب
سيشاهد الكثير من المشجعين تعادل آرسنال هذا الأسبوع ويرون فقدان نقطتين.
ولكن بالنسبة لي، فقد أظهر ذلك أنهم أكثر تصميماً مما يعتقد الناس، حيث جاءوا من الخلف ضد فريق فولهام الذي لديه الكثير ليثبته وفي ظل طقس إنجليزي رهيب عادة في هذا الوقت من العام.
لقد لعبوا بشكل جيد وكان من المفترض أن يفوزوا بصراحة. أعتقد أن الفريق هذا الأسبوع سيكون إيجابياً للغاية كمجموعة وسيرى المباراة كتحدي تغلبوا عليه بروح رائعة.
لكن الاختبار الحقيقي سيكون هذا الشهر بالنسبة لأرسنال. فهم بحاجة إلى القتال من أجل كل نقطة خلال موسم الأعياد، ومع بداية شهر يناير سنعرف ما إذا كانوا قادرين على المنافسة على اللقب أم لا.
كان فوز تشيلسي على توتنهام هو كل ما هو رائع في كرة القدم مع الكثير من الأهداف والأحداث.
إنهم فريق ممتع للغاية لكنهم يستقبلون الكثير من الأهداف وهذا هو السبب في أنني أضع آرسنال كمنافس رئيسي لليفربول هذا الموسم.
كان يومًا سيئًا آخر بالنسبة لمانشستر يونايتد في أولد ترافورد، ولا أستطيع أن أتخيل كيف سينجح المدير الفني الجديد في جعل اللعب بثلاثة لاعبين في الخط الخلفي ناجحًا.
لقد لعبت في تشكيلة ثلاثية في إنتر ميلان وكذلك في فرنسا - من الصعب التكيف مع هذا الأمر وهؤلاء اللاعبون لم يختبروا ذلك من قبل.
روبين أموريم بدأ للتو في الاستقرار ولكن عليك أن تتساءل إلى متى يمكنه المثابرة مع النظام؟
سؤال من أحد المعجبين
يريد كريس جرين المقيم في دبي أن يعرف هل صحيح أنك تلعب كرة القدم للهواة في دبي؟
باختصار شديد! لقد لعبت قليلاً للحفاظ على لياقتي البدنية، وقد فوجئ المنافسون بالتأكيد عندما خرجت. ولكن لكي نكون منصفين، كان نيكولا أنيلكا يلعب أيضًا في ذلك الوقت، لذا كما هو الحال دائمًا في دبي، لا أحد يعرف أبدًا ما قد يحدث!