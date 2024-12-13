"سوزا" يؤكد جاهزية شباب الأهلي لمباراة السوبر أمام الوصل
أعرب مدرب شباب الأهلي "باولو سوزا" عن سعادته بالمشاركة في تطوير الكرة الإماراتية من خلال كأس السوبر الإماراتي الذي سيجمع فريقه بنظيره الوصل، اليوم الجمعة، على استاد آل مكتوم.
وقال سوزا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل المباراة: "أنا سعيد بالمساهمة في تطوير كرة القدم الإماراتية من خلال المشاركة في كأس إعمار السوبر، وأتمنى أن نحقق هذا الموسم ما حققه الوصل في الموسم الماضي".
وعن أهدافه في مباراة الجمعة، قال سوزا: "نتطلع في مباراة اليوم أمام الوصل إلى ترسيخ هويتنا وتقديم أفكارنا، واستعداداتنا لكأس السوبر الإماراتي كانت جيدة، ويجب أن ندخل المباراة بالتركيز على العمل الجماعي وتقديم أداء عالي المستوى".
وأشاد سوزا بالفترة التي قضاها في دولة الإمارات ووصفها بأنها تجربة ثرية، وقال: "العيش في الإمارات تجربة ثرية نظراً للانسجام الاجتماعي والثقافي الرائع الذي تتمتع به".
كما تحدث "لوكا ميليفويفيتش" لاعب شباب الأهلي عن أهمية المباراة، ووصف كأس السوبر إعمار بأنها مناسبة عظيمة وهامة.
وقال "كأس السوبر هي مباراة هامة للغاية بالنسبة لي. أشعر وكأنها احتفال كبير، ويتطلع الجميع إلى أن يكونوا جزءاً من هذا الحدث".
وأكد ميليفويفيتش أن استعدادات الفريق تشبه أي مباراة أخرى، لكنه أشار إلى أن أسلوب اللعب يتكيف مع المنافس المحدد. وأوضح: "استعداداتنا لهذه المباراة تشبه أي مباراة أخرى، لكن خطة اللعب وأسلوب اللعب يتكيفان مع الفريق الذي نواجهه".
كما أكد اللاعب على طبيعة المنافسة في نهائيات الكأس، وقال: "بالنسبة لنا كلاعبي كرة قدم، فإن مباراة مثل كأس السوبر الإماراتي تتسم بالتنافسية الشديدة، وكل لاعب يحلم بالمشاركة في مثل هذه المناسبة العظيمة، إنها مباراة نهائية للكأس".
وتحدث ميليفويفيتش عن تجربته في دبي، واصفاً التطور المذهل الذي شهدته المدينة. وقال: "لقد زرت دبي لأول مرة منذ 12 عاماً، ومقارنة بالوقت الحالي، فإن التقدم مذهل. دبي واحدة من أفضل الأماكن في العالم".
من جانبه، أبدى مدرب الوصل "ميلوش ميلويفيتش" ثقته في جاهزية فريقه قبل مواجهة شباب الأهلي في الجولة المقبلة.
وأكد ميلويفيتش استعداد فريقه التام وإصراره على خوض مباراة من المتوقع أن تكون شرسة.
وقال ميلويفيتش: "نحن مستعدون تماماً لمباراة السوبر وسنبذل أقصى جهدنا للفوز باللقب، إنها مباراة كبيرة أمام منافس قوي نعرفه جيداً ونحترمه"، واعترف بأن مواجهة شباب الأهلي تمثل تحدياً.
وأكد المدرب أن الفريقين يعرفان جيداً تكتيكات كل منهما ولن تكون هناك مفاجآت في المباراة، وأضاف: "الفريقان مثل الكتاب المفتوح، ولاعبو فريقي مستعدون لتقديم كل ما لديهم في الملعب".
وأشار ميلويفيتش للاختلاف في أداء الفريق في المسابقات الآسيوية والدوري المحلي.
وأضاف أن الوصل تفوق هجومياً في آسيا، ولكن هناك مجالات للتحسين في أدائه في الدوري. وأوضح: "نحن أقوياء هجومياً في آسيا، ولكن هناك اختلافات بسيطة نحن بحاجة إلى معالجتها في الدوري. هذه التعديلات ستجعلنا أفضل".