"سوزا" يؤكد جاهزية شباب الأهلي لمباراة السوبر أمام الوصل

وأكد ميليفويفيتش أن استعدادات الفريق تشبه أي مباراة أخرى، لكنه أشار إلى أن أسلوب اللعب يتكيف مع المنافس المحدد. وأوضح: "استعداداتنا لهذه المباراة تشبه أي مباراة أخرى، لكن خطة اللعب وأسلوب اللعب يتكيفان مع الفريق الذي نواجهه".