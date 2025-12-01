سوريا تُفجر المفاجأة وتُسقط تونس في الافتتاح الحالم لكأس العرب 2025

رغم السيطرة الميدانية الواضحة للمنتخب التونسي، الذي افتقد لعدد كبير من لاعبيه الأساسيين بسبب تزامن البطولة مع أجندة غير دولية، إلا أن "نسور قرطاج" فشلوا في ترجمة استحواذهم إلى أهداف. وقف التنظيم الدفاعي الجيد والتماسك الجماعي للمنتخب السوري حائلاً أمام محاولات التونسيين المتكررة، التي افتقرت إلى اللمسة الأخيرة الحاسمة.